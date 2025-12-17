[서울데이터랩]한국전력 3.18% 상승하며 강세-코스피 시총 상위종목 흐름세

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.17일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 105,400원으로 전 거래일 대비 2.53% 상승하며 견조한 상승세를 보이고 있다. 시가총액은 6,239,298억원에 달하며, 외국인 비율은 52.07%를 기록 중이다. 거래량은 11,957,795주로 활발하며, PER은 21.89배, ROE는 9.03%로 안정적인 재무 지표를 유지하고 있다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)는 538,000원으로 1.51% 상승했고, 거래량은 1,259,253주로 나타났다. 외국인 비율은 53.32%이며, PER 10.97배, ROE 31.06%로 양호한 수치를 기록하고 있다.LG에너지솔루션(373220)은 0.72% 하락한 415,000원을 기록하고 있으며, 삼성바이오로직스(207940)는 1.96% 하락한 1,755,000원에 거래되고 있다. 삼성전자우(005935)는 3.01% 상승하며 82,200원에 거래 중이다. 현대차(005380)는 286,750원으로 0.26% 상승세를 이어가고 있으며, HD현대중공업(329180)은 1.24% 하락한 517,500원에 거래되고 있다. 두산에너빌리티(034020)는 1.94% 하락하며 75,800원이고, 기아(000270)는 0.33% 오른 121,200원에 거래 중이다. KB금융(105560)은 123,950원으로 0.20% 상승하고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 한화에어로스페이스(012450) ▲1.14%, 셀트리온(068270) ▼0.27%, 삼성물산(028260) ▼1.03%, SK스퀘어(402340) ▲0.71%, 신한지주(055550) ▲0.40%, NAVER(035420) ▼0.43%, 한국전력(015760) ▲3.18%, 한화오션(042660) ▼0.09%, 현대모비스(012330) ▲0.98%, 삼성생명(032830) ▲0.46% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 전반적으로 엇갈린 흐름 속에서 삼성전자우와 한국전력이 상대적으로 높은 상승세를 보이고 있다. 반면, 삼성바이오로직스와 두산에너빌리티는 하락세를 면치 못하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]