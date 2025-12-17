[서울데이터랩]펩트론 코스닥 시가총액 상위 종목 중 가장 큰 하락폭 기록

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]펩트론 코스닥 시가총액 상위 종목 중 가장 큰 하락폭 기록

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-12-17 13:42
수정 2025-12-17 13:42
코스닥 시가총액 상위 종목들이 다양한 주가 흐름을 보이고 있다.

17일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 426,000원으로 전 거래일 대비 0.59% 상승하고 있으며, 시가총액 227,935억원, 외국인비율 14.08%, 거래량 408,582주를 기록하고 있다. PER은 181.43배, ROE는 29.52%다. 시가총액 2위인 에코프로비엠(247540)은 165,900원으로 0.24% 상승했으며, 시가총액은 162,252억원이다. 외국인비율은 12.39%, 거래량은 288,141주로, PER은 5,184.38배, ROE는 -6.26%다.

시가총액 3위인 에코프로(086520)는 3.85% 상승했으며, 에이비엘바이오(298380)는 2.26% 하락했다. 레인보우로보틱스(277810)는 1.74% 하락 중이다. 리가켐바이오(141080)는 1.51% 하락하고 있으며, HLB(028300)는 0.11% 상승했다. 코오롱티슈진(950160)는 5.82% 하락 중이고, 펩트론(087010)는 7.55% 하락하고 있다. 삼천당제약(000250)는 1.54% 상승했다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 에임드바이오(0009K0) 0.00%, 리노공업(058470) ▲1.35%, 로보티즈(108490) ▼2.92%, 디앤디파마텍(347850) ▼5.81%, 파마리서치(214450) ▲0.13%, 보로노이(310210) ▼0.94%, 클래시스(214150) ▲1.73%, 케어젠(214370) ▼2.00%, 원익IPS(240810) ▲4.49%, 휴젤(145020) ▲7.83% 등의 성적을 기록하고 있다.

시가총액 상위 종목들 중에서는 휴젤이 가장 큰 폭으로 상승 중이고, 펩트론은 가장 큰 하락폭을 보이고 있다. 거래량 면에서는 에임드바이오가 가장 활발한 거래를 보이고 있으며, 리노공업은 안정적인 외국인 비율과 재무 지표를 유지하고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
