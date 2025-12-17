[서울데이터랩]12월 17일 암호화폐 시총 상위종목 동향

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]12월 17일 암호화폐 시총 상위종목 동향

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-12-17 13:42
수정 2025-12-17 13:42
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 1억 2906만 원으로 거래되고 있으며, 시가총액은 2576조 6370억 원이다. 24시간 등락률은 1.58%로 상승했으나, 1시간 등락률은 -0.31%로 하락하여 단기적으로는 조정 가능성을 시사한다. 거래량은 59조 87억 원을 기록하고 있다.

이더리움의 현재가는 436만 712원이며, 시가총액은 526조 3165억 원이다. 24시간 등락률은 0.36% 상승했으나, 1시간 등락률은 -0.44%로 하락하였다. 이는 단기적으로 상승세가 주춤할 수 있음을 나타낸다. 이더리움의 거래량은 31조 1881억 원이다.

리플은 현재 2853원에 거래되며, 시가총액은 172조 5871억 원이다. 24시간 등락률은 3.04%로 높은 상승세를 보였으나, 1시간 등락률은 -0.18%로 하락하여 단기 조정이 예상된다. 리플의 거래량은 4조 1926억 원이다.



한편, 솔라나는 1.83% 상승하여 현재 19만 148원이며, 시가총액은 106조 8998억 원이다. 같은 시각, 트론은 0.89% 상승하며 415원에 거래되고, 시가총액은 39조 3131억 원이다. 도지코인은 1.68% 상승하여 194원에 거래되고 있으며, 시가총액은 29조 5680억 원을 기록하고 있다.

같은 시각, 비트코인 캐시는 1.99% 상승하여 80만 8245원에 거래되고 있으며, 시가총액은 16조 1389억 원이다. 하이퍼리퀴드는 0.72% 상승한 3만 9682원이며, 시가총액은 13조 3605억 원이다. 체인링크는 0.54% 상승하여 1만 8973원으로 거래되고, 시가총액은 13조 2216억 원이다.

레오는 -0.85% 하락하여 1만 3536원에 거래되고, 시가총액은 12조 4793억 원이다. 모네로는 3.95% 상승하여 63만 2378원이며, 시가총액은 11조 6653억 원이다. 스텔라루멘은 0.48% 상승하여 324원에 거래되며, 시가총액은 10조 4997억 원을 기록하고 있다.

같은 시각, 지캐시는 -2.03% 하락하여 58만 4299원에 거래되고 있으며, 시가총액은 9조 6064억 원이다. 라이트코인은 1.77% 상승하여 11만 7172원으로 거래되고, 시가총액은 8조 9794억 원이다. 수이는 2.33% 상승한 2206원이며, 시가총액은 8조 2437억 원이다.

전반적인 시장 흐름은 상승세를 보이고 있으나, 단기적으로는 변동성이 존재할 수 있어 투자자들은 주의가 필요하다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
24시간 등락률 기준으로 가장 높은 상승률을 기록한 가상자산은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
유튜브 구독료 얼마가 적당하다고 생각하나요?
구글이 유튜브 동영상만 광고 없이 볼 수 있는 ‘프리미엄 라이트'요금제를 이르면 연내 한국에 출시한다. 기존 동영상과 뮤직을 결합한 프리미엄 상품은 1만 4900원이었지만 동영상 단독 라이트 상품은 8500원(안드로이드 기준)과 1만 900원(iOS 기준)에 출시하기로 했다. 여러분이 생각하는 적절한 유튜브 구독료는 어느 정도인가요?
1. 5000원 이하
2. 5000원 - 1만원
3. 1만원 - 2만원
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로