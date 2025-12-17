[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 한화갤러리아 거래대금 622억 돌파

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 한화갤러리아 거래대금 622억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-12-17 13:42
수정 2025-12-17 13:42
코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.

한국거래소에 따르면, 한화갤러리아(452260)가 4천6백만 주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 1,443원으로, 거래대금은 62,281백만원에 달하며 상한가인 30% 상승을 기록한다. 시가총액 대비 거래대금 비율은 22.26%로, 시장에서 집중적인 매수세가 이루어졌음을 시사한다. 반면, 삼성전자(005930)는 1,200만 주 이상이 거래되며 2위를 기록하고 있다. 현재가는 105,500원, 거래대금은 1조 2,758억원으로, 시가총액 대비 거래대금 비율은 20.43%에 달해 투자자들의 높은 관심을 받고 있다. PER 21.91, ROE 9.03으로, 재무적인 안정성도 보인다.

한온시스템(018880)은 3,165원으로 4.81% 하락하며 8백만 주 이상의 거래량을 기록한다. 현대약품(004310)은 6,970원으로 0.85% 하락, 성안머티리얼스(011300)는 10.37% 상승하며 383원의 주가를 보이고 있다. 티엠씨(217590)는 7.11% 하락한 20,250원, 대원전선(006340)은 0.25% 하락한 4,015원, 한국전력(015760)은 3.18% 상승한 51,900원, 두산에너빌리티(034020)는 2.07% 하락한 75,700원, 미래에셋증권(006800)은 2.57% 하락하며 20,850원을 기록하고 있다.



한편, 거래량 상위 20위권 종목들은 롯데관광개발(032350) ▼7.48%, 메타케어(118000) ▲5.67%, 일동제약(249420) ▼5.10%, 한화생명(088350) ▲3.57%, 오리엔트바이오(002630) ▲4.09%, 삼성전자우(005935) ▲3.01%, HL만도(204320) ▲3.64%, 에이프로젠(007460) ▼2.18%, 삼성중공업(010140) ▼1.81%, 이수페타시스(007660) ▲2.74% 등의 성적을 기록했다.

주목할 만한 종목으로는 상승률이 높은 메타케어와 한화생명을 꼽을 수 있다. 메타케어는 2,119,197주가 거래되며 5.67% 상승을 기록, 거래대금은 664백만원으로 시가총액 대비 1.22%의 비율을 보인다. 한화생명은 3.57% 상승하며 1,989,945주가 거래되었고, 거래대금은 6,337백만원이다. 반면, 하락률이 높은 롯데관광개발과 일동제약은 각각 7.48%, 5.10% 하락하며 각각 2,196,734주, 2,028,152주의 거래량을 기록했다.

전체적으로 코스피 시장은 개별 종목들의 등락이 혼재된 가운데, 거래량이 많은 주요 종목들에서 강한 매수세와 매도세의 접전이 이어지고 있다. 특히, 한화갤러리아와 삼성전자를 중심으로 한 투자자들의 관심이 뜨겁다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
관련기사
