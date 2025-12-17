브레댄코, 겨울 제철 딸기로 만든 ‘생과일 산도 2종’ 출시… 시즌 한정 프리미엄 디저트 선보여

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

프리미엄 베이커리 카페 브랜드 브레댄코(bread&co.)가 겨울 제철 과일인 딸기를 활용한 ‘생과일 산도’ 2종을 12월 12일 출시했다. 이번 신제품은 겨울 시즌 동안만 만나볼 수 있는 한정 프리미엄 생과일 산도 라인업이다.‘생과일 산도’는 입 안에서 부드럽게 녹는 크림과 촉촉한 식빵, 신선한 생과일이 어우러져 가볍지만 높은 만족감을 주는 디저트로 기획했다. 제철 생딸기와 샤인머스캣을 풍성하게 사용해 신선함과 풍부한 과즙감을 극대화한 것이 특징이다.이번 시즌 산도 라인업은 ▲생과일 크림산도 ▲생과일 초코산도 총 2종으로 구성 준비되었다‘생과일 크림산도’는 부드러운 생크림에 생딸기와 샤인머스캣을 듬뿍 넣어 한입마다 과즙이 터지는 듯한 상큼하고 산뜻한 맛을 선사하며, ‘생과일 초코산도’는 진한 초코크림과 상큼한 생과일이 조화를 이루는 메뉴로, 진한 초콜릿 풍미에 생과일의 상큼함이 더해져 풍부한 맛을 구현했다.브레댄코 관계자는 “부드러운 생크림과 초코크림에 제철 생딸기와 샤인머스캣을 가득 담아 한입만으로도 연말의 설렘을 느낄 수 있는 맛과 비주얼을 구현했다”며, “가볍게 즐기는 간식부터 연말 선물까지 일상 속 작은 행복을 전하고 싶을 때 추천하는 메뉴”라고 전하였다.브레댄코 생과일 산도 2종은 전국 브레댄코 매장에서 한정 기간 동안 만나볼 수 있다.