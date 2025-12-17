[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 안정 속 소폭 상승

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

16일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 보합세를 유지했다. 일부 종목은 소폭 상승했으나, 대체적으로 큰 변화 없이 안정적인 움직임을 보였다.엔비디아(NVDA)는 0.81% 상승한 177.72 달러로 마감했다. 애플(AAPL)은 0.18% 오른 274.61 달러에 거래를 마쳤다. 마이크로소프트(MSFT) 역시 0.33% 상승하여 476.39 달러를 기록했다.아마존닷컴(AMZN)은 0.01% 상승하며 보합세를 기록했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 0.54% 하락했고, 알파벳 Class C(GOOG) 역시 0.51% 떨어졌다. 메타(META)는 1.49% 상승한 657.15 달러를 기록했다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 142,884,885주, 거래대금은 253억 달러로, 약 37조 2,529억원에 달했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 5.86%를 기록했다. 애플과 마이크로소프트의 거래대금은 각각 95.9억 달러와 89.7억 달러로, 각각 약 14조 1,414억원과 13조 2,209억원에 해당하며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 각각 2.36%와 2.53%를 기록했다.