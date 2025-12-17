[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

16일(현지시간) 미국 주요 지수들은 혼조세를 보였다. 다우존스는 302.30포인트(-0.62%) 내리며 하락세를 기록했고, S&P 500 역시 16.25포인트(-0.24%) 내렸다. 반면, 나스닥 종합은 54.05포인트(0.23%) 오르며 소폭 상승했다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 48,114.26에 마감했다. 시작가는 48,380.17이었고, 장중 최고가는 48,452.17, 최저가는 47,946.25를 기록했다. 하루 거래량은 455,889천주로 집계되었다.나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소에서 23,111.46으로 마감하며, 시작가 22,981.82에서 상승했다. 최고가는 23,162.60, 최저가는 22,920.66으로 나타났다. 하루 거래량은 1,514,186천주였다. S&P 500 지수는 6,800.26으로 마감하며, 시작가 6,800.12에서 큰 변동 없이 마감했다. 최고가는 6,819.27, 최저가는 6,759.74였다. 거래량은 3,186,837천주로 확인되었다.다우운송 지수는 17,462.16으로 마감하며 9.67포인트(-0.06%) 내렸다. 나스닥 100 지수는 25,132.94로 65.68포인트(0.26%) 상승했다. 필라델피아 반도체 지수는 6,958.44로 31.97포인트(-0.46%) 하락했다.한편, VIX 지수는 16.40으로 0.10포인트(-0.61%) 내려 안정적인 시장 분위기를 반영했다. 일반적으로 VIX 지수가 20 미만일 경우 시장은 상대적으로 안정적이라고 평가받는다.