‘자금난’ 홈플러스, 이달 직원 급여도 분할 지급

기업회생절차(법정관리)를 밟고 있는 홈플러스가 자금난으로 이달 직원 급여를 분할 지급한다.홈플러스 경영진은 16일 내부 공지문을 통해 “12월 급여는 분할지급할 수밖에 없는 상황으로, 일부는 급여일인 19일에 우선 지급하고 나머지는 24일에 지급할 예정”이라고 밝혔다.공지문에 따르면 홈플러스는 “자금 상황이 악화해 각종 세금과 공과금조차 제대로 납부하지 못하는 상황에서도 급여만큼은 정상적으로 지급하기 위해 최선을 다해왔다”면서 “거래조건과 납품 물량 복구에 진전이 없는 상황에서 매각마저 지연되면서 현재 회사의 자금 상황은 한계에 도달했다”고 설명했다.경영진은 “지금으로서는 분할지급만이 지급 불능으로 인한 영업 중단 사태를 막고 회생을 이어갈 수 있는 유일한 방안이라는 점을 이해해 달라”고 당부했다.홈플러스는 지난달 26일 1차 공개경쟁 입찰이 무응찰로 끝나면서 오는 29일까지 회생계획안을 제출해야 한다. 이 시한까지 인수자가 나타나지 않는다면 회생절차가 폐지되고 파산·청산 절차를 밟을 가능성도 있다.