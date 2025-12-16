[서울데이터랩]아크릴 243.59% 폭등…금일 증시 상승률 1위로 마감

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]아크릴 243.59% 폭등…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-12-16 16:44
수정 2025-12-16 16:44
이미지 확대


16일 오후 15시 40분 아크릴(0007C0)이 등락률 +243.59%로 상승률 1위로 마감했다. 아크릴은 장 중 30,131,362주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 67,000원에 마감했다.

한편 아크릴의 PER은 -61.98로 높으며, ROE는 28.99%로 수익성은 높은 편이다.

이어 상승률 2위 큐로홀딩스(051780)는 주가가 29.97% 상한가로 상승하며 종가 1,236원에 마감했다. 상승률 3위 위더스제약(330350)의 주가는 8,740원으로 29.87% 폭등했다. 상승률 4위 에스제이그룹(306040)은 29.82% 상승하며 6,400원에 마감했다. 상승률 5위 나노팀(417010)은 29.82%의 상승세를 기록하며 종가 6,530원에 마감했다.

6위 아이진(185490)은 종가 2,375원으로 29.78% 상승 마감했다. 7위 메지온(140410)은 종가 97,000원으로 27.13% 상승 마감했다. 8위 이엔셀(456070)은 종가 18,340원으로 26.48% 상승 마감했다. 9위 JW신약(067290)은 종가 1,892원으로 26.13% 상승 마감했다. 10위 쿼드메디슨(464490)은 종가 20,250원으로 18.70% 상승 마감했다.



이밖에도 싸이토젠(217330) ▲17.50%, 액트로(290740) ▲17.09%, 더라미(032860) ▲16.83%, 엠젠솔루션(032790) ▲16.75%, 프롬바이오(377220) ▲15.89%, 퓨런티어(370090) ▲14.56%, 세종텔레콤(036630) ▲11.28%, 가비아(079940) ▲10.02%, 마이크로디지탈(305090) ▲9.44%, 아미코젠(092040) ▲9.35% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

전문가는 아크릴의 주가 급등에 대해 “아크릴의 혁신적인 기술력과 시장 확대의 기대감이 주가에 반영된 것으로 보인다”고 평가했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
