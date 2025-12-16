[서울데이터랩]‘동부건설우’ +30.00% 상한가…금일 코스피 상승률 1위로 마감

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]'동부건설우' +30.00% 상한가…금일 코스피 상승률 1위로 마감

정연호 기자

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-12-16 16:44
수정 2025-12-16 16:44
16일 오후 15시 35분 동부건설우(005965)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 동부건설우는 장 중 33,666주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 6,000원 오른 26,000원에 마감했다.

한편 동부건설우의 PER은 393.94로 나타났다.

이어 상승률 2위 티엠씨(217590)는 주가가 29.99% 상승하며 종가 21,800원에 마감했다. 상승률 3위 금호건설우(002995)의 주가는 29,700원으로 29.98% 상승했다. 상승률 4위 태영건설우(009415)는 29.97% 상승하며 11,190원에 마감했다. 상승률 5위 동양고속(084670)은 29.96%의 상승세를 타고 종가 102,800원에 마감했다.

6위 에이블씨엔씨(078520)는 종가 12,980원으로 15.89% 상승 마감했다. 7위 미래아이앤지(007120)는 종가 1,030원으로 14.96% 상승 마감했다. 8위 현대약품(004310)은 종가 7,030원으로 11.06% 상승 마감했다. 9위 자이에스앤디(317400)는 종가 4,815원으로 9.18% 상승 마감했다. 10위 티와이홀딩스우(36328K)는 종가 5,240원으로 8.83% 상승 마감했다.



이밖에도 메타랩스(090370) ▲8.25%, 형지엘리트(093240) ▲7.71%, 진흥기업우B(002785) ▲7.12%, 동양우(001525) ▲6.60%, 에이플러스에셋(244920) ▲6.01%, 티웨이홀딩스(004870) ▲5.64%, 에이피알(278470) ▲5.18%, 코스맥스(192820) ▲5.14%, KT&G(033780) ▲4.90%, 가온전선(000500) ▲4.73% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

한 증권 전문가에 따르면, 동부건설우의 이번 상승은 주식 시장에서의 긍정적인 평가와 투자자들의 관심이 반영된 결과로 볼 수 있다. PER이 높은 만큼, 향후 수익성 개선 여부가 지속적인 주가 상승에 중요한 역할을 할 것으로 보인다. [서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
위로