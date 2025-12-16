[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-12-16 16:44
수정 2025-12-16 16:44
두산에너빌리티(034020)는 12월 16일 장 마감 5분 만에 7.65%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 두산에너빌리티의 현재가는 77,300원으로 전 거래일 대비 0.26% 상승하며 약보합으로 마감했다. 거래량은 7,490,151주를 기록했다.

이어 검색비율 2위의 삼성전자(005930)는 하락률 1.91%로 하락 마감했다. 검색비율 3위의 메지온(140410)은 27.13% 상승 마감했다. 검색비율 4위 아크릴(0007C0)은 상승률 243.59%의 큰 폭으로 상승했다. 검색비율 5위 SK하이닉스(000660)는 4.33% 하락하며 약세로 마감했다.

6위 에코프로(086520)는 등락률 -8.08%로 하락을 기록했다. 7위 에임드바이오(0009K0)는 2.70%의 등락률로 주가가 상승했다. 8위 삼성에피스홀딩스(0126Z0)는 0.42%의 소폭 상승세로 거래를 마쳤다. 9위 NAVER(035420)는 3.74% 하락 마감했다. 10위 동양고속(084670)은 29.96% 상승했다.



이 밖에도 고려아연(010130) ▼13.94%, 현대무벡스(319400) ▲2.15%, 티엠씨(217590) ▲29.99%, 에코프로비엠(247540) ▼7.90%, 에스피지(058610) ▲3.93%, 한화에어로스페이스(012450) ▼3.63%, 현대약품(004310) ▲11.06%, 현대차(005380) ▼2.56%, 오스코텍(039200) ▼11.42%, 한화오션(042660) ▼4.06% 등이 많이 검색되고 있다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
