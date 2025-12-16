[서울데이터랩]‘아크릴’ 102.56% 폭등…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

16일 오전 9시 15분 아크릴(0007C0)(205000)이 등락률 102.56%로 상승률 1위를 차지했다. 아크릴은 개장 직후 5분간 132만 5274주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 2만 원 오른 3만 9500원이다.한편 아크릴의 PER은 -36.54로 평가되며, ROE는 28.99%로 높은 수익성을 보인다.이어 상승률 2위 육일씨엔에쓰(191410)는 현재가 3380원으로 주가가 30.00% 상한가를 기록하고 있다. 상승률 3위 에스제이그룹(306040)은 현재 6400원으로 29.82% 폭등하며 강세를 보인다. 상승률 4위 대주산업(003310)은 15.91% 급등하며 2550원에 거래되고 있다. 상승률 5위 퓨런티어(370090)는 14.49%의 상승세를 타고 1만 4700원에 거래되고 있다.6위 프로티나(468530)는 현재가 11만 4300원으로 13.06% 상승 중이다. 7위 티씨머티리얼즈(125020)는 현재가 4455원으로 10.27% 상승 중이다. 8위 하이딥(365590)은 현재가 569원으로 9.85% 상승 중이다. 9위 아우토크립트(331740)는 현재가 1만 6120원으로 8.92% 상승 중이다. 10위 협진(138360)은 현재가 1100원으로 8.16% 상승 중이다.이밖에도 페스카로(0015S0) ▲8.07%, 에스오에스랩(464080) ▲7.83%, 인베니아(079950) ▲7.65%, 제이피아이헬스케어(0010V0) ▲7.31% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]