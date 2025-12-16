[서울데이터랩]‘태영건설우’ 29.97% 상한가…실시간 상승률 1위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]‘태영건설우’ 29.97% 상한가…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-12-16 09:26
수정 2025-12-16 09:26
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


16일 오전 9시 10분 태영건설우(009415)가 등락률 +29.97%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 태영건설우는 개장 직후 5분간 15만 4744주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 2580원 오른 1만 1190원이다.

한편 태영건설우의 PER은 -49.96으로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사한다.

이어 상승률 2위 동양고속(084670)은 현재가 10만 2400원으로 주가가 29.46% 폭등하고 있다. 상승률 3위 형지엘리트(093240)는 현재 1375원으로 15.26% 급등하며 활발한 거래를 보인다. 상승률 4위 와이투솔루션(011690)은 11.17% 급등하며 4330원에 거래되고 있다. 상승률 5위 동부건설우(005965)는 10.25%의 상승세를 타고 2만 2050원에 거래되고 있다.

6위 티엠씨(217590)는 현재가 1만 8430원으로 9.90% 상승 중이다. 7위 금호건설우(002995)는 현재가 2만 5100원으로 9.85% 상승 중이다. 8위 티웨이홀딩스(004870)는 현재가 555원으로 7.98% 상승 중이다. 9위 에이블씨엔씨(078520)는 현재가 1만 1850원으로 5.80% 상승 중이다. 10위 케이씨(029460)는 현재가 2만 5000원으로 4.82% 상승 중이다.



이밖에도 LS(006260) ▲4.49%, 삼성에피스홀딩스(0126Z0) ▲4.09%, 세기상사(002420) ▲4.08%, 미래아이앤지(007120) ▲4.02% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
태영건설우가 기록한 상승률은 몇 %인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
유튜브 구독료 얼마가 적당하다고 생각하나요?
구글이 유튜브 동영상만 광고 없이 볼 수 있는 ‘프리미엄 라이트'요금제를 이르면 연내 한국에 출시한다. 기존 동영상과 뮤직을 결합한 프리미엄 상품은 1만 4900원이었지만 동영상 단독 라이트 상품은 8500원(안드로이드 기준)과 1만 900원(iOS 기준)에 출시하기로 했다. 여러분이 생각하는 적절한 유튜브 구독료는 어느 정도인가요?
1. 5000원 이하
2. 5000원 - 1만원
3. 1만원 - 2만원
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로