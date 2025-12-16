[서울데이터랩]‘태영건설우’ 29.97% 상한가…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

16일 오전 9시 10분 태영건설우(009415)가 등락률 +29.97%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 태영건설우는 개장 직후 5분간 15만 4744주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 2580원 오른 1만 1190원이다.한편 태영건설우의 PER은 -49.96으로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사한다.이어 상승률 2위 동양고속(084670)은 현재가 10만 2400원으로 주가가 29.46% 폭등하고 있다. 상승률 3위 형지엘리트(093240)는 현재 1375원으로 15.26% 급등하며 활발한 거래를 보인다. 상승률 4위 와이투솔루션(011690)은 11.17% 급등하며 4330원에 거래되고 있다. 상승률 5위 동부건설우(005965)는 10.25%의 상승세를 타고 2만 2050원에 거래되고 있다.6위 티엠씨(217590)는 현재가 1만 8430원으로 9.90% 상승 중이다. 7위 금호건설우(002995)는 현재가 2만 5100원으로 9.85% 상승 중이다. 8위 티웨이홀딩스(004870)는 현재가 555원으로 7.98% 상승 중이다. 9위 에이블씨엔씨(078520)는 현재가 1만 1850원으로 5.80% 상승 중이다. 10위 케이씨(029460)는 현재가 2만 5000원으로 4.82% 상승 중이다.이밖에도 LS(006260) ▲4.49%, 삼성에피스홀딩스(0126Z0) ▲4.09%, 세기상사(002420) ▲4.08%, 미래아이앤지(007120) ▲4.02% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]