[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

오늘(12월 16일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 8.28%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 105,300원으로 전 거래일 대비 0.48% 상승하며 보합권에 머물고 있다. 거래량은 1,144,149주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 1.08%의 하락세를 보이고 있다. 검색비율 3위의 고려아연(010130)은 1.82% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 두산에너빌리티(034020)는 개장 초반부터 0.39%의 하락률로 하락 중이다. 검색비율 5위 에코프로(086520)는 0.64% 하락하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다.6위 삼성에피스홀딩스(0126Z0)는 등락률 5.64%로 상승세를 보이고 있다. 7위 에이비엘바이오(298380)는 0.10%의 등락률로 주가가 소폭 하락 중이다. 8위 현대차(005380)는 0.85%의 상승세를 보이고 있다. 9위 원익홀딩스(030530)는 3.20% 하락하며 주가가 하락하고 있다. 10위 한화오션(042660)은 하락률 0.71%로 주가가 다소 하락하고 있다.이 밖에도 동양고속(084670) ▲20.99%, 고려아연 ▲1.82%, 펩트론(087010) ▲1.67%, 현대차 ▲0.85%, 에임드바이오(0009K0) ▲0.71%, 일동제약(249420) ▲0.24%, 삼성SDI(006400) ▲0.17%, 알테오젠(196170) ▲0.11%, 에코프로비엠(247540) ▼0.72%, 네이버 ▼0.83% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]