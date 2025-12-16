배경훈 “AI 거품 절대 안 와… 내년 국산칩 개발 현실화 땐 해외 진출도 가능”

국가AI전략위 ‘행동계획안’ 발표

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 15일 “인공지능(AI) 거품은 안 온다. 절대 안 온다”며 미국 뉴욕 증시 급락을 부른 ‘AI 거품론’에 선을 그었다. 다만 구체적인 근거를 제시하진 않았다.배 부총리는 이날 세종의 한 음식점에서 열린 송년 기자간담회에서 “AI 투자를 어느 정도 하는 것이 맞는지에 대한 논의가 많았고 주저주저했지만, 한국이 사업적 성과와 연구계 성과로 잠재성장률을 3% 이상 높인다면 AI 투자는 계속될 것”이라며 이렇게 말했다. 이어 “AI 칩을 개발하는 국내 업체의 성과가 내년부터 나오고, 그걸 가지고 해외에도 진출할 수 있다”고 자신했다. 과기정통부는 독자적인 ‘AI 파운데이션’ 모델을 활용해 AI 민생 10대 프로젝트 중 ▲AI 국세 정보 상담사 ▲AI 농산물 알뜰 소비정보 플랫폼 ▲국가 유산 AI 해설사 ▲아동·청소년 위기 대응 시스템 등을 내년 출시할 계획이다.대통령 소속 국가인공지능전략위원회는 이날 98개 범부처 과제를 담은 ‘대한민국 AI 행동계획안’, 이른바 ‘AI 액션플랜’을 발표했다. 2030년까지 피지컬 AI 분야 1위 달성을 목표로 핵심 기술과 데이터를 확보해 나간다는 계획이다.