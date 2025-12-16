국민연금 ‘환율 방어’ 내년 말까지 1년 연장

한은과 650억弗 외환스와프 합의

외환당국(기획재정부·한국은행)과 국민연금공단은 15일 650억 달러(약 95조원) 한도의 외환스와프(FX Swap) 계약을 내년 말까지 1년 연장하는 데 합의했다고 밝혔다. 최근 1400원대 후반까지 상승한 원달러 환율을 안정시키기 위한 조치다.외환스와프는 국민연금이 해외 자산 투자에 필요한 달러 마련을 위해 원화를 한국은행에 주면 한은이 외환보유액에서 달러를 꺼내 환전해 주는 계약이다. 달러를 외환시장에서 수급하지 않기 때문에 달러 부족에 따른 환율 상승을 억제할 수 있다. 해외 자산 환헤지로 국민연금의 기금 수익에도 도움이 된다. 만기가 되면 국민연금은 달러를, 한은은 원화를 원래대로 돌려준다.국민연금기금운용위원회는 이날 제7차 회의를 열고 전략적 환헤지 기간을 올해 말에서 내년 말까지 1년 연장하는 안과 시장 상황 기반의 탄력적 집행 방식을 도입하는 안을 의결했다. 전략적 환헤지의 탄력 운용을 전담할 별도의 상시 논의체를 위원회 내부에 신설하는 방안도 추진한다.정은경 보건복지부 장관은 “국민연금기금은 1400조원 규모로 국내총생산(GDP)의 절반을 넘는 만큼 과거에 구축된 기금운용체계를 재점검할 필요가 있다”며 “수익성을 지키면서도 시장에 미치는 영향을 조화롭게 할 수 있는 방안을 마련하겠다”고 말했다.이날 서울 외환시장에서 원달러 환율은 오후 3시 30분 주간 종가 기준 전 거래일보다 2.7원 내린 1471.0원으로 마감했다.