한유원, '청렴·투명 경영'으로 감사인대회 포상 4점 수상

방금 들어온 뉴스

기사 검색

한유원, ‘청렴·투명 경영’으로 감사인대회 포상 4점 수상

김우진 기자
김우진 기자
입력 2025-12-15 11:56
수정 2025-12-15 11:58
한유원, 2025 감사인대회서 2관왕
한국공공기관감사인대회서 2관왕

2025 한국공공기관감사인대회에서 공로상을 수상한 이목희(왼쪽) 한국중소벤처기업유통원 감사와 우수상·최우수상 2관왕을 차지한 김소연(가운데) 감사팀 대리와 민경남(오른쪽) 감사팀장. 한국중소벤처기업유통원 제공
2025 한국공공기관감사인대회에서 공로상을 수상한 이목희(왼쪽) 한국중소벤처기업유통원 감사와 우수상·최우수상 2관왕을 차지한 김소연(가운데) 감사팀 대리와 민경남(오른쪽) 감사팀장. 한국중소벤처기업유통원 제공


한국중소벤처기업유통원이 한국감사인대회·한국공공기관감사인대회에서 포상과 표창 등 4점을 휩쓸었다고 15일 밝혔다. 청렴·투명 경영을 위한 내부 감사 활동 노력을 인정받은 결과다.

한유원은 지난 11일 한국감사협회가 개최한 한국감사인대회에서 내부감사 공공기관 부문 ‘장려상’과 함께 김소연 감사팀 대리가 개인 부문 ‘우수상’을 수상했다. 감사 활동의 전문성과 혁신성을 높게 평가받았다.

지난 12일에는 한국공공기관감사협회가 개최하는 한국공공기관감사인대회에서 이목희 감사가 ‘공로상’을, 김소연 대리가 내부 감사 ‘최우수상’을 수상했다. 차별화된 감사기법 개발과 감사 선진화를 위한 여러 실천 사례가 수상에 한몫했다.

이태식 한유원 대표이사는 “장기화하는 경기 불황으로 중소기업, 소상공인의 어려움이 가중되는 상황에서 이들을 지원하는 기관은 더욱 높은 수준의 청렴함이 요구된다”면서 “앞으로도 기관의 청렴한 운영을 위해 임직원 교육, 내부 감사 선진화 등을 위한 노력을 이어가겠다”고 말했다.

세종 김우진 기자
