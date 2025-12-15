에이치비(HB)투자그룹, 2026년, 정보 격차가 금융 격차를 만든다 “미래자산 전략 세미나” 개최

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

에이치비투자그룹은 2025년 12월 2일 본사에서 변화하는 금융 환경에 대한 이해도를 높이기 위해 ‘미래 자산 전략 세미나’를 개최했다.이번 세미나는 “2026년, 정보 격차가 금융 격차를 만든다”라는 주제로 진행됐으며, 글로벌 자산 시장 변화와 기술 발전에 따른 금융 환경 방향성을 함께 살펴보는 데 중점을 뒀다. 특히 금리 정책 변화, 인공지능(AI)의 금융 적용, 디지털 자산과 규제 동향 등 주요 이슈를 폭넓게 다루며 향후 금융 시장을 바라보는 관점을 공유했다.행사에서는 세계 경제 흐름과 국내 주요 산업 트렌드를 바탕으로 금융 정보 활용의 중요성을 짚었다. 이는 참석자들이 폭넓은 시각으로 시장을 이해하고 스스로 판단할 수 있도록 돕는 데 목적을 뒀다.에이치비투자그룹 관계자는 “급변하는 시장 속에서 올바른 금융 정보를 이해하고 접근하는 것이 더욱 중요해지고 있다”며 “이번 세미나는 일반 투자자들이 건전한 금융 의사 결정을 할 수 있도록 기초를 다지는 취지로 마련됐다”고 밝혔다.한편, 에이치비투자그룹은 금융 정보 제공과 교육 중심의 프로그램을 확대해 오고 있다. 그룹은 향후에도 투자자가 스스로 판단할 수 있는 역량을 갖추는 데 도움이 되는 다양한 활동을 이어갈 계획이다.