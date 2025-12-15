[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

오늘(12월 15일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 14.31%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 105,100원으로 전 거래일 대비 3.49% 하락하며 주가가 다소 하락하고 있다. 거래량은 1,176,213주를 기록했으며, 시가는 105,300원이다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 5.08%의 하락세를 보이고 있다. 검색비율 3위의 고려아연(010130)은 등락률 0%로 보합세를 유지하고 있다. 검색비율 4위 알테오젠(196170)은 개장 초반에 1.04% 상승하며 순조롭게 출발하고 있다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 3.76% 하락하며 주가가 다소 하락하고 있다.6위 현대차(005380)는 등락률 -1.66%로 하락세를 보이고 있다. 7위 한화오션(042660)은 -1.93%의 등락률로 주가가 소폭 하락 중이다. 8위 하림지주(003380)는 4.06%의 상승세를 보이고 있다. 9위 NAVER(035420)는 1.64% 하락하며 주가가 소폭 하락하고 있다. 10위 네이처셀(007390)은 상승률 6.97%로 주가가 다소 상승하고 있다.이 밖에도 티엠씨(217590) ▲133.87%, 하림지주 ▲4.06%, 네이처셀 ▲6.97%, 클로봇(466100) ▲0.15%, 한진칼(180640) ▲0.60%, 삼성에피스홀딩스(0126Z0) ▲0.61%, 고려아연 ▲0.00%, 경방(000050) ▲0.00%, 알테오젠 ▲1.04%, 두산에너빌리티 ▼3.76% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]