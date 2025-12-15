[서울데이터랩]엠와이엑스 파이낸스 게이트 토큰 레오, 1시간 상승률 상위

[서울데이터랩]엠와이엑스 파이낸스 게이트 토큰 레오, 1시간 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-12-15 09:00
수정 2025-12-15 09:00
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 15일 자정 기준 엠와이엑스 파이낸스가 1시간 상승률에서 0.32%로 가장 높은 상승세를 보이고 있다. 현재 엠와이엑스 파이낸스의 가격은 4598원으로, 24시간 동안 0.55% 상승했다. 거래량은 713억 8087만 원에 이르며, 시가총액은 1조 1563억 원에 달한다. 시가총액 순위는 69위에 자리하고 있다.

게이트 토큰은 현재가 1만 5327원으로 1시간 등락률은 0.28%를 기록하고 있다. 24시간 동안 0.30%의 상승률을 보였으며, 거래량은 27억 9168만 원이다. 시가총액은 1조 2306억 원으로 시가총액 순위는 67위다. 게이트 토큰은 상대적으로 낮은 거래량에도 불구하고 안정적인 상승세를 보여주고 있다.

레오는 현재가 1만 3627원으로 1시간 동안 0.07% 상승했다. 그러나 24시간 등락률은 -2.59%로 하락세를 보였다. 24시간 동안의 거래량은 11억 1290만 원이며, 시가총액은 12조 5629억 원으로 14위에 랭크되어 있다. 레오는 최근 하락세를 보였지만, 단기적으로는 소폭 상승했다.

모네로는 1시간 등락률 0.03%로, 현재가 60만 2062원을 기록하고 있다. 24시간 동안 -1.26%의 하락세를 보였으며, 거래량은 1795억 2497만 원이다. 이 종목은 11조 1060억 원의 시가총액을 가지고 있으며, 시가총액 순위는 15위다. 모네로는 최근 하락세가 지속되고 있지만, 1시간 내 소폭 회복세를 보였다.



한편, 다이는 1474원으로 1시간 동안 -0.00%의 등락률을 기록했다. 캔톤 네트워크는 105원으로 1시간 동안 -0.01% 하락했다. AB는 7.92원으로 1시간 등락률이 -0.02%를 보였다. 팍스 골드는 637만 3399원으로 1시간 동안 -0.04% 하락했고, 테더 골드는 634만 6790원으로 동일한 하락률을 기록했다. 트론은 405원으로 1시간 동안 -0.07% 하락했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
정연호 기자
