[서울데이터랩]12월 14일 암호화폐 시총 상위종목 동향

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]12월 14일 암호화폐 시총 상위종목 동향

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-12-14 13:58
수정 2025-12-14 13:58
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 1억 3310만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2657조 1163억 원이다. 24시간 등락률은 -0.08%를 기록했고, 1시간 등락률은 -0.03%로 나타났다. 거래량은 95조 2804억 원이다. 비트코인의 1시간 등락률이 소폭 하락세를 보이면서 단기적으로 하락세가 이어질 가능성이 있다.

이더리움은 460만 246원에 거래되고 있으며, 시가총액은 555조 2272억 원이다. 24시간 동안 0.97% 상승했고, 1시간 등락률은 -0.04%로 나타났다. 거래량은 14조 5237억 원이다. 이더리움은 1시간 동안 소폭 하락했으나, 24시간 상승세를 유지하고 있다.

비앤비는 현재 132만 1073원에 거래되며, 시가총액은 181조 9587억 원이다. 24시간 등락률은 0.99%로 상승했고, 1시간 등락률은 -0.07%이다. 거래량은 2조 1659억 원이다. 비앤비는 단기적으로는 하락세가 관찰되지만, 하루 동안의 상승세가 우세하다.



한편, 리플은 2985원으로 0.12% 상승했으며, 시가총액은 180조 1494억 원이다. 같은 시각 솔라나는 19만 6126원으로 0.08% 상승했다. 트론은 404원으로 0.10% 하락했다. 도지코인은 204원으로 1.00% 상승했다.

같은 시각 에이다는 604원으로 0.07% 상승했다. 비트코인 캐시는 86만 706원으로 0.37% 상승했다. 하이퍼리퀴드는 4만 3175원으로 2.61% 상승했다. 체인링크는 2만 226원으로 0.01% 상승했다.

한편, 레오는 1만 4025원으로 0.00% 하락했다. 모네로는 61만 5121원으로 2.03% 상승했다. 스텔라루멘은 350원으로 0.70% 하락했다. 지캐시는 64만 6885원으로 5.52% 하락했다. 라이트코인은 12만 266원으로 0.96% 하락했다. 수이는 2370원으로 1.82% 상승했다.

전반적인 시장 흐름을 보면, 상승과 하락이 혼재된 모습을 보이고 있다. 특히 일부 종목은 큰 폭의 변동성을 보이며 투자자들의 주의를 필요로 한다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
현재 전반적인 가상자산 시장의 흐름은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
유튜브 구독료 얼마가 적당하다고 생각하나요?
구글이 유튜브 동영상만 광고 없이 볼 수 있는 ‘프리미엄 라이트'요금제를 이르면 연내 한국에 출시한다. 기존 동영상과 뮤직을 결합한 프리미엄 상품은 1만 4900원이었지만 동영상 단독 라이트 상품은 8500원(안드로이드 기준)과 1만 900원(iOS 기준)에 출시하기로 했다. 여러분이 생각하는 적절한 유튜브 구독료는 어느 정도인가요?
1. 5000원 이하
2. 5000원 - 1만원
3. 1만원 - 2만원
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로