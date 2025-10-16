“별과 함께 날다”… KB금융, 어린이·가족 위한 문화행사 개최

방금 들어온 뉴스

“별과 함께 날다”… KB금융, 어린이·가족 위한 문화행사 개최

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2025-10-16 11:17
수정 2025-10-16 11:17
16일 서울 도봉구 둘리뮤지엄에서 진행된 ‘문화의 날, 별과 함께 날다’ 이벤트에 참여한 어린이 관람객들이 기념촬영을 하고 있다. KB금융 제공
16일 서울 도봉구 둘리뮤지엄에서 진행된 ‘문화의 날, 별과 함께 날다’ 이벤트에 참여한 어린이 관람객들이 기념촬영을 하고 있다. KB금융 제공


KB금융지주가 문화예술 향유 확대를 위해 어린이와 가족이 함께 즐길 수 있는 현장 행사를 마련했다.

KB금융은 ‘문화의 날’(10월 18일)을 맞아 서울 도봉구 둘리뮤지엄에서 ‘문화의 날, 별과 함께 날다’ 행사를 개최했다고 16일 밝혔다. 이날 방문한 어린이 50명에게 그룹 캐릭터 ‘스타프렌즈’ 키링과 색연필 세트를 증정하고, 캐릭터와 함께 사진을 찍는 시간을 가졌다. 오는 21일에는 서대문자연사박물관에서도 같은 행사가 열린다.

‘문화의 날’은 1972년 제정된 문화예술진흥법에 따라 매년 10월 셋째 주 토요일로 지정된 법정기념일이다. KB금융은 국민이 일상 속에서 문화예술을 접할 수 있도록 지난 달부터 ‘KB금융그룹과 함께하는 전국 공립 박물관·미술관 무료관람 프로젝트’를 운영하고 있다. 전국 45개 공립 박물관·미술관에서 전시와 체험 프로그램을 무료로 이용할 수 있고, KB스타뱅킹 ‘국민지갑’ 메뉴에서 신청할 수 있다.

KB금융은 이달 말까지 공식 인스타그램에서 ‘문화의 날, 별과 #함께날다 공유 이벤트’도 진행한다. KB금융 홍보 콘텐츠를 해시태그(#문화의날 #KB함께날다공유릴레이)와 함께 리그램(공유)하면, 추첨을 통해 50명에게 리움미술관 관람권을 증정한다.

KB금융 관계자는 “아이들이 문화예술을 가까이 즐기고 가족과 추억을 만들 수 있도록 행사를 마련했다”며 “국민 모두가 일상 속에서 문화의 가치를 느낄 수 있도록 문화 지원 프로그램을 확대하겠다”고 말했다.
김예슬 기자
