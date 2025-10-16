[서울데이터랩]모티브링크 26.95% 폭등…실시간 상승률 1위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]모티브링크 26.95% 폭등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-10-16 09:33
수정 2025-10-16 09:33
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


16일 오전 9시 15분 모티브링크(463480)가 등락률 +26.95%로 상승률 1위를 차지했다. 모티브링크는 개장 직후 769,516주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 2,350원 오른 11,070원이다.

한편 모티브링크의 PER은 299.19로 비교적 높은 평가를 받고 있으며, ROE는 9.40%로 안정적인 수익성을 유지하고 있다.

이어 상승률 2위 화신정공(126640)은 현재가 1,495원으로 주가가 19.22% 급등하고 있다. 상승률 3위 아이티센피엔에스(232830)는 현재 3,170원으로 18.06% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 삼영엠텍(054540)은 13.74% 상승하며 14,820원에 거래되고 있다. 상승률 5위 링크솔루션(474650)은 11.60%의 상승세를 타고 25,500원에 거래되고 있다.

6위 성우하이텍(015750)은 현재가 6,340원으로 9.69% 상승 중이다. 7위 푸른기술(094940)은 현재가 9,350원으로 9.61% 상승 중이다. 8위 대한광통신(010170)은 현재가 1,829원으로 8.93% 상승 중이다. 9위 엔젤로보틱스(455900)는 현재가 33,150원으로 8.69% 상승 중이다. 10위 오리엔탈정공(014940)은 현재가 10,410원으로 7.88% 상승 중이다.



이밖에도 일승(333430) ▲7.48%, 씨피시스템(413630) ▲7.46%, 아진산업(013310) ▲7.44%, 현대공업(170030) ▲7.31%, 파인디앤씨(049120) ▲7.22%, 웨이브일렉트로(095270) ▲6.73%, 폴라리스세원(234100) ▲6.42%, 알파녹스(043100) ▲6.26%, 아우토크립트(331740) ▲6.19%, 케이피에프(024880) ▲6.17% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로