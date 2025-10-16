[서울데이터랩]팬케이크스왑 신세틱스 아스터 24시간 하락률 상위

이미지 확대
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 팬케이크스왑이 24시간 하락률 상위 종목 중 가장 큰 하락을 기록했다. 팬케이크스왑은 4284원으로 거래되며 14.44%의 하락률을 보였다. 팬케이크스왑은 탈중앙화 거래소(DEX)로, 바이낸스 스마트 체인(BSC)에서 운영되는 자동화된 시장 조성자(AMM)이다. 팬케이크스왑의 시가총액은 1조 4697억 원으로 집계되었으며, 거래량은 9334억 9106만 원에 이른다.
신세틱스는 2452원으로 12.92%의 하락률을 기록했다. 신세틱스는 다양한 자산의 파생 상품을 발행하고 거래할 수 있는 플랫폼을 제공하며, 이를 통해 사용자는 다양한 시장에 쉽게 접근할 수 있다. 시가총액은 8421억 8065만 원이며, 거래량은 4413억 7117만 원으로 나타났다.
아스터는 1870원으로 11.94% 하락했다. 아스터는 다중 체인 스마트 계약 플랫폼으로, 다양한 블록체인 네트워크를 연결하여 상호 운용성을 제공한다. 이로 인해 개발자들은 한 플랫폼에서 다양한 체인 간의 애플리케이션을 구축할 수 있다. 아스터의 시가총액은 3조 7733억 원이며, 거래량은 1조 4660억 원을 기록했다.
비트텐서는 57만 9223원으로 11.12%의 하락을 보였다. 비트텐서는 인공지능(AI) 중심의 블록체인 프로젝트로, 사용자의 데이터 및 연산 능력을 활용하여 AI 모델을 개발하고 학습시키는 플랫폼을 제공한다. 시가총액은 5조 8479억 원이며, 거래량은 7708억 5353만 원으로 집계되었다.
이뮤터블엑스는 743원으로 9.07% 하락했다. 이뮤터블엑스는 이더리움 기반의 NFT(대체 불가능한 토큰) 거래 플랫폼으로, 높은 거래 속도와 낮은 수수료를 제공하는 것을 목표로 한다. 시가총액은 1조 4596억 원, 거래량은 1130억 6515만 원이다.
한편, 맨틀은 9.03% 하락하며 2562원에 거래되고 있으며, 시가총액은 8조 3367억 원이다. 더블제로는 8.93% 하락하며 368원으로 거래되고 있다. 페치는 8.09% 하락하여 413원에 거래 중이다. 같은 시각, 셀레스티아는 7.97% 하락한 1515원, 펌프는 7.88% 하락한 5.41원으로 나타났다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
