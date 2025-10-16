[서울데이터랩]모네로 팍스골드 테더골드 24시간 상승률 상위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 24시간 동안의 상승률 상위 종목 중에서는 모네로(XMR)가 두드러진 성과를 보이고 있다. 모네로는 1.90% 상승하며 현재 가격은 44만 7833원에 이른다. 이 암호화폐는 익명성을 중시하는 개인 간 거래를 가능케 하며, 시가총액은 8조 2610억원에 달한다.또한 팍스 골드(PAXG)는 1.89% 상승하여, 현재 가격은 601만 9332원이다. 팍스 골드는 금 가격에 연동되는 암호화폐로, 안정성을 추구하는 투자자들에게 인기가 많다. 시가총액은 1조 8672억원으로, 금의 물리적 소유 없이도 금에 투자할 수 있는 방법을 제공한다.테더 골드(XAUt) 역시 1.55% 상승하며, 598만 9017원에 거래되고 있다. 시가총액은 1조 4764억원이다. 이 자산도 금의 가치를 디지털 자산으로 변환하여 보유할 수 있는 방법을 제공하며, 투자자들의 포트폴리오 다변화를 돕는다.한편, 트론(TRX)은 0.61% 상승하여 현재 452원에 거래되고 있다. 트론은 탈중앙화 웹과 디지털 콘텐츠의 공유를 목표로 하는 플랫폼으로, 시가총액은 42조 8155억원이다. 같은 시각 플라즈마(XPL)은 0.44% 상승하며 648원에 거래되고 있다. 이 암호화폐는 주로 빠르고 안전한 거래를 지원하는 데 중점을 두고 있다.레오(LEO)는 0.29% 상승해 1만 3730원에 거래 중이며, 시가총액은 12조 6652억원이다. 넥소(NEXO)는 0.25% 상승하여 1733원에 거래되고 있다. 이 두 자산은 각각 탈중앙화 금융(DeFi) 서비스와 디지털 자산 대출 플랫폼에서 중요한 역할을 담당한다.퍼스트 디지털 USD(FDUSD)는 0.01% 상승하며 1417원에 거래 중이고, 다이(DAI) 및 유에스디코인(USDC)은 각각 1420원에 거래되며, 안정적인 거래를 위한 스테이블코인으로 자리 잡고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자