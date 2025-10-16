[서울데이터랩]모네로 팍스골드 테더골드 24시간 상승률 상위

[서울데이터랩]모네로 팍스골드 테더골드 24시간 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-10-16 08:47
수정 2025-10-16 08:47
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 24시간 동안의 상승률 상위 종목 중에서는 모네로(XMR)가 두드러진 성과를 보이고 있다. 모네로는 1.90% 상승하며 현재 가격은 44만 7833원에 이른다. 이 암호화폐는 익명성을 중시하는 개인 간 거래를 가능케 하며, 시가총액은 8조 2610억원에 달한다.

또한 팍스 골드(PAXG)는 1.89% 상승하여, 현재 가격은 601만 9332원이다. 팍스 골드는 금 가격에 연동되는 암호화폐로, 안정성을 추구하는 투자자들에게 인기가 많다. 시가총액은 1조 8672억원으로, 금의 물리적 소유 없이도 금에 투자할 수 있는 방법을 제공한다.

테더 골드(XAUt) 역시 1.55% 상승하며, 598만 9017원에 거래되고 있다. 시가총액은 1조 4764억원이다. 이 자산도 금의 가치를 디지털 자산으로 변환하여 보유할 수 있는 방법을 제공하며, 투자자들의 포트폴리오 다변화를 돕는다.



한편, 트론(TRX)은 0.61% 상승하여 현재 452원에 거래되고 있다. 트론은 탈중앙화 웹과 디지털 콘텐츠의 공유를 목표로 하는 플랫폼으로, 시가총액은 42조 8155억원이다. 같은 시각 플라즈마(XPL)은 0.44% 상승하며 648원에 거래되고 있다. 이 암호화폐는 주로 빠르고 안전한 거래를 지원하는 데 중점을 두고 있다.

레오(LEO)는 0.29% 상승해 1만 3730원에 거래 중이며, 시가총액은 12조 6652억원이다. 넥소(NEXO)는 0.25% 상승하여 1733원에 거래되고 있다. 이 두 자산은 각각 탈중앙화 금융(DeFi) 서비스와 디지털 자산 대출 플랫폼에서 중요한 역할을 담당한다.

퍼스트 디지털 USD(FDUSD)는 0.01% 상승하며 1417원에 거래 중이고, 다이(DAI) 및 유에스디코인(USDC)은 각각 1420원에 거래되며, 안정적인 거래를 위한 스테이블코인으로 자리 잡고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
정연호 기자
