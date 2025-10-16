[서울데이터랩]모포 AB 넥소 1시간 상승률 상위

방금 들어온 뉴스



정연호 기자

입력 2025-10-16 08:47
수정 2025-10-16 08:47
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 시점 기준으로 시가총액 300위권 내 암호화폐 중 1시간 등락률이 가장 높은 종목은 모포이다. 모포는 현재 2780원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.62% 상승했다. 24시간 기준으로는 3.32% 상승하며 안정적인 상승세를 유지하고 있다. 모포의 24시간 거래량은 1173억 8256만 원으로 시가총액은 9421억 2937만 원에 달한다.

다음으로 주목할 종목은 AB이다. AB는 현재 10원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.30% 상승했다. 그러나 24시간 등락률은 -1.40%로 하락세를 보이고 있다. AB의 24시간 거래량은 532억 1915만 원으로 시가총액은 8719억 8078만 원이다.

세 번째 종목은 넥소이다. 넥소는 현재 1710원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.20% 상승했다. 24시간 기준 등락률은 -0.62%로 약간의 하락세를 보이고 있다. 넥소의 24시간 거래량은 204억 3394만 원으로 시가총액은 1조 1053억 원이다.

한편, 더블제로는 현재 382원에 거래되며 1시간 동안 0.18% 상승했다. 그러나 24시간 기준으로는 -6.28% 하락하며 큰 폭의 하락세를 보이고 있다. 거래량은 9510억 4156만 원에 달하며, 시가총액은 1조 3281억 원이다.

모네로는 현재 45만 4675원에 거래되며, 1시간 동안 0.12% 상승했다. 24시간 기준으로는 4.18% 상승해 지속적인 상승세를 유지하고 있다. 모네로의 24시간 거래량은 3710억 5498만 원이며, 시가총액은 8조 3872억 원이다.



같은 시각 비앤비는 1시간 동안 0.11% 상승하여 현재 166만 5046원에 거래되고 있으며, 24시간 등락률은 -3.31%이다. 주피터는 515원에 거래되며 1시간 동안 0.03% 상승했으며, 24시간 기준 등락률은 -3.57%이다. 레오는 1만 3755원에 거래되며, 1시간 동안 거의 변동이 없었고, 24시간 기준으로는 0.31% 상승했다. USDe는 1423원에 거래되며 1시간 동안 0.01% 하락했고, 24시간 기준으로는 0.03% 상승했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]



