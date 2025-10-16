[서울데이터랩]밈코어 플레어 카스파 1시간 상승률 상위

이미지 확대
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 2023년 10월 17일 기준, 1시간 등락률 상위 종목 중 가장 주목받고 있는 종목은 밈코어다. 밈코어는 현재 2,907원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.25% 상승했다. 하지만 24시간 기준으로는 3.24% 하락한 상태다. 거래량은 216억 3,990만 원으로 시가총액은 3조 221억 원, 시가총액 순위는 44위를 기록하고 있다. 단기적인 등락세에 비해 거래량이 활발한 편이다.
플레어 역시 1시간 동안 0.25% 상승하며 주목을 받고 있다. 현재 27원에 거래되고 있으며, 24시간 기준으로는 0.07% 상승했다. 거래량은 159억 5,956만 원으로 시가총액 2조 698억 원을 기록하고 있으며, 시가총액 순위는 57위다. 플레어는 시세 변동이 크지 않지만, 일정한 상승세를 유지하고 있는 모습을 보인다.
카스파는 현재 83원에 거래되며, 1시간 동안 0.15% 상승했다. 다만 24시간 기준으로는 2.73% 하락했다. 거래량은 924억 3,718만 원으로, 시가총액 2조 2,377억 원을 기록하고 있으며 시가총액 순위는 55위다. 높은 거래량에도 불구하고, 최근의 하락세가 두드러진다.
한편, 팍스 골드는 현재 600만 6,492원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.10% 상승했다. 24시간 등락률은 1.85% 상승으로, 비교적 안정적인 상승세를 보이고 있다. 테더 골드도 현재 598만 1,980원에 거래되며, 1시간 동안 0.05% 상승했다. 24시간 기준으로는 1.66% 상승했다.
같은 시각, 레오는 현재 1만 3,759원에 거래되며, 1시간 동안 0.04% 상승했다. 리플 USD는 1,424원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.04% 상승했다. 페이팔 USD는 1,423원에 거래되며, 1시간 동안 0.02% 상승했다. USDe는 1,424원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.01% 상승했다. 퍼스트 디지털 USD는 1,421원에 거래되며, 1시간 동안 0.01% 상승했다.
