[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

15일(현지시간) 미국 주요 지수는 다우존스, 나스닥 종합, S&P 500 모두 다양한 움직임을 보였다. 다우존스는 소폭 하락하며 보합세를 기록한 반면, 나스닥 종합과 S&P 500 지수는 상승세를 보였다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 46,253.31로 마감하며 전일보다 17.15포인트 내렸고(-0.04%), 하루 거래량은 488,710천주였다. 시작가는 46,375.17, 최고가는 46,693.34, 최저가는 46,027.23을 기록했다.나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소에서 22,670.08로 마감하며 148.38포인트 올랐다(0.66%). 거래량은 1,871,078천주로 나타났다. 시작가는 22,738.50, 최고가는 22,841.69, 최저가는 22,427.79였다. 한편, S&P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 6,671.06으로 마감하며 26.75포인트 상승했다(0.40%). 하루 거래량은 2,936,923천주였다. 시작가는 6,688.27, 최고가는 6,724.12, 최저가는 6,612.11이었다.다우운송, 나스닥 100, 필라델피아 반도체 지수는 각각 15,496.56, 24,745.36, 6,767.06의 가격으로 마감했다. 다우운송은 전일 대비 0.26포인트 내리며 보합세를 기록했고, 나스닥 100과 필라델피아 반도체는 각각 166.04포인트(0.68%)와 196.73포인트(2.99%) 상승하였다.VIX 지수는 20.64를 기록하며 전일 대비 0.17포인트 내렸다(-0.82%). VIX 지수가 20을 약간 넘는 수준은 불확실성이 약간 높아진 상황을 나타낸다.