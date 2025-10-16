실업급여 8개월째 1조원 넘게 지급… 코로나 때보다 길어진 ‘고용 한파’

통계로 본 노동시장 동향 발표

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

2025-10-16 18면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

구직급여(실업급여) 지급액이 8개월 연속 1조원을 넘어서며 1995년 제도 도입 이후 최장 기록을 세웠다. 경기 둔화와 고용 한파가 이어지면서 비자발적 실직자가 좀처럼 줄지 않고 있다.고용노동부가 15일 발표한 ‘고용행정 통계로 본 노동시장 동향’에 따르면 지난 9월 지급된 실업급여는 1조 673억원으로, 전년 동월 대비 10.9%(1048억원) 증가했다. 같은 달 신규 신청자는 8만 9000명으로, 1년 전보다 10.0%(8000명) 늘었다.실업급여 지급액은 지난 2월(1조 728억원) 이후 8개월째 1조원대를 유지하고 있다. 코로나19 충격이 컸던 2021년 2~8월(7개월 연속)을 넘어선 것으로, 현 상황이 코로나 때보다 더 악화했다는 분석이 나온다.구인·구직 불균형도 깊어졌다. 지난달 ‘고용24’에 등록된 신규 구직자는 37만 8000명으로 전년 동월보다 10.8%(3만7000명) 늘었지만, 기업의 신규 구인은 16만 5000명으로 3.5%(6000명) 감소했다. 구직자는 늘었지만 채용 수요가 줄면서 구인배수(구직자 1인당 일자리 수)는 0.44로, 전년 동월 대비 0.06포인트 하락했다. 코로나가 한창이던 2020년 9월(0.47)보다도 낮은 수준이다.업종별로는 건설업의 부진이 두드러졌다. 건설업 고용보험 가입자는 74만 7000명으로 전년 동월보다 1만 8000명 감소해 2023년 8월 이후 26개월 연속 감소세를 이어갔다. 제조업도 비슷한 흐름이다. 외국인 노동자를 제외한 내국인 제조업 가입자는 2만 7000명 줄어 24개월째 감소했다. 전체 산업의 고용보험 가입자는 전년보다 1.2% 늘었지만, 업종별 격차는 뚜렷했다. 이종선 고려대 노동대학원 교수는 “경기 침체로 민간 고용이 위축된 만큼 정부의 적극적인 재정 투자가 필요하다”﻿고 말했다.