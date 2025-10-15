[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 동양 거래대금 2,517억 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피 거래량 상위 종목들이 엇갈린 흐름을 보이고 있다.15일 한국거래소에 따르면, 동양(001520)가 2억 1,830만 9491주 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 1,061원이며, 거래대금은 251,744백만원으로 시가총액의 약 9.94%에 해당하는 높은 수준이다. 등락률은 5.78%로 상승세를 보이며, PER -3.04, ROE -9.94로 재무 지표는 다소 부진하다. 동양에 대한 투자자들의 관심이 급증한 가운데, 시장에서의 매수세와 매도세의 공방이 치열히 이루어지고 있다.흥아해운(003280)은 21,197,953주 거래되며 거래량 2위를 기록하고 있다. 주가는 1,768원이며, 거래대금은 37,705백만원으로 시가총액 대비 약 0.89%를 기록하고 있다. 등락률은 -5.10%로 하락세를 보이고 있다.삼성전자(005930)는 18,680,357주 거래되며 거래량 3위를 차지하고 있다. 현재 주가는 95,300원으로 등락률은 4.04% 상승세를 보이며, 거래대금은 1,753,977백만원으로 시가총액의 약 3.11% 수준이다.두산에너빌리티(034020)는 82,900원으로 9.37% 상승했으며, 거래량은 11,581,260주이다. 유니온머티리얼(047400)은 2,237원으로 등락률이 0.31%로 나타났고, 거래량은 11,503,252주이다. 성안머티리얼스(011300)는 471원으로 2.28% 하락하며, 거래량은 8,498,328주이다. 서울식품(004410)은 1.91% 상승한 160원에 거래되고 있으며, 거래량은 5,695,070주이다. 영흥(012160)은 11.54% 상승한 609원으로, 거래량은 5,673,745주를 기록하고 있다. 신송홀딩스(006880)는 5.01% 상승한 7,330원에 거래되며, 거래량은 4,868,805주이다. 우진(105840)은 5.13% 상승한 16,400원으로 거래되며, 거래량은 4,867,986주이다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 한국전력(015760) ▲4.11%, 삼성중공업(010140) ▲1.42%, 이건산업(008250) ▲9.13%, 대원전선(006340) ▲4.09%, 대한해운(005880) ▼0.59%, 한미반도체(042700) ▲10.33%, 삼성전자우(005935) ▲2.21%, HJ중공업(097230) ▲0.84%, 사조동아원(008040) ▲1.28%, LG디스플레이(034220) ▲2.85% 등의 성적을 기록했다.특히, 영흥과 한미반도체가 각각 11.54%, 10.33%의 상승률을 기록하며 주목을 받고 있다. 영흥은 거래대금이 시가총액의 약 0.57%로 나타났고, 한미반도체는 거래대금이 시가총액의 약 32.43%에 달하는 높은 집중도를 보이고 있다. 반면, 흥아해운과 성안머티리얼스는 각각 -5.10%, -2.28% 하락하며 부진한 모습을 보이고 있다.전반적으로 코스피 시장은 상승세와 하락세가 혼재된 가운데, 주요 종목들이 각각의 이슈에 따라 다양한 흐름을 보이고 있다. 이러한 상황 속에서 투자자들은 각 종목의 재무 지표와 시장 동향을 주의 깊게 살펴보며 신중한 투자 결정을 할 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]