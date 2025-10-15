[서울데이터랩]보로노이 3.45% 하락 주도 코스닥 시장 혼조세

이미지 확대
코스닥 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.
한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 445,250원으로 전 거래일 대비 0.17% 하락세를 보이고 있다. 상장주식수는 53,506주이며, 외국인비율은 13.44%다. 거래량은 249,314주로 확인되며, PER은 252.41, ROE는 29.52다. 에코프로비엠(247540)은 현재가 125,200원으로 1.21% 상승하며, 거래량은 420,367주에 달한다. 외국인비율은 12.32%로, PER은 -158.08, ROE는 -6.26을 기록하고 있다.
레인보우로보틱스(277810)는 3.41% 상승하며 348,500원에 거래되고 있고, 거래량은 232,034주다. 파마리서치(214450) 역시 2.62% 상승세로 548,000원에 거래 중이며, 거래량은 120,426주다. HLB(028300)는 1.45% 상승하며 38,600원을 기록하고, 거래량은 357,651주다. 반면, 리가켐바이오(141080)는 2.45% 하락하면서 143,100원에 거래되고 있으며, 거래량은 333,843주다. 보로노이(310210)는 3.45% 떨어지며 162,100원에 거래되고 있고, 거래량은 102,708주다.
한편 시가총액 20위권 종목들은 리노공업(058470) ▲1.75%, 코오롱티슈진(950160) ▼0.89%, 케어젠(214370) ▲0.00%, 휴젤(145020) ▲2.44%, 이오테크닉스(039030) ▲2.40%, 클래시스(214150) ▼0.74%, HPSP(403870) ▲2.40%, 보로노이 ▼3.45%, 에스엠(041510) ▼0.25%, 원익IPS(240810) ▲1.67% 등의 성적을 기록하고 있다.
전체 시장은 외국인 비율과 거래량의 변화에 따라 등락이 엇갈리고 있다. 특히 거래량이 많은 종목들은 상대적으로 활발한 주가 움직임을 보인다. 외국인 비율이 높은 종목 중에서는 상승세가 두드러지는 경우도 있다.
