[서울데이터랩]‘나노캠텍’ 29.92% 상한가…실시간 상승률 1위

15일 오전 9시 15분 나노캠텍(091970)가 등락률 +29.92%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 나노캠텍은 개장 직후 1,313,331주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 178원 오른 773원이다.한편 나노캠텍의 PER은 -4.39로 주가가 이익에 비해 낮게 평가되고 있으며, ROE는 -12.3%로 자본 수익성이 부정적인 상태다.이어 상승률 2위 대한광통신(010170)은 현재가 1,484원으로 주가가 14.86% 급등하고 있다. 상승률 3위 엔젤로보틱스(455900)는 현재 29,150원으로 13.65% 급등하며 활발한 거래를 보이고 있다. 상승률 4위 라파스(214260)는 12.95% 상승하며 15,700원에 거래되고 있다. 상승률 5위 미래생명자원(218150)은 12.48%의 상승세를 타고 3,785원에 거래되고 있다.6위 한주에이알티(058450)는 현재가 1,260원으로 11.01% 상승 중이다. 7위 한탑(002680)은 현재가 811원으로 9.89% 상승 중이다. 8위 코스텍시스(355150)는 현재가 14,470원으로 9.04% 상승 중이다. 9위 대주산업(003310)은 현재가 1,755원으로 8.67% 상승 중이다. 10위 CSA 코스믹(083660)은 현재가 953원으로 8.67% 상승 중이다.이밖에도 큐로홀딩스(051780) ▲7.76%, 에스비비테크(389500) ▲7.71%, 에이팩트(200470) ▲7.40%, 오이솔루션(138080) ▲7.31% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]