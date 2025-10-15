[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

오늘(10월 15일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 15.86%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 92,400원으로 전 거래일 대비 0.87% 상승하며 보합권에 머물고 있다. 거래량은 1,187,856주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 0.24%의 상승세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 두산에너빌리티(034020)는 4.22% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 고려아연(010130)은 개장 초반부터 14.00%의 급등세를 보이고 있다. 검색비율 5위 한화오션(042660)은 1.55% 상승하며 상승세를 보이고 있다.6위 포스코퓨처엠(003670)은 등락률 2.34%로 상승세를 보이고 있다. 7위 한미반도체(042700)는 0.70%의 등락률로 주가가 소폭 상승 중이다. 8위 NAVER(035420)는 보합세를 보이고 있다. 9위 삼성SDI(006400)는 보합세를 보이고 있다. 10위 에코프로비엠(247540)도 보합세를 보이고 있다.이 밖에도 하이젠알앤엠(160190) ▲4.26%, 두산에너빌리티 ▲4.22%, 고려아연 ▲4.00%, 포스코퓨처엠 ▲2.34%, 한화오션 ▲1.55%, 한미반도체 ▲0.70%, 알테오젠(196170) ▲0.78%, 삼성중공업(010140) ▲0.94%, 카카오(035720) ▼0.17%, POSCO홀딩스(005490) ▼0.18% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]