[서울데이터랩]비트텐서 더블제로 지캐시 1시간 상승률 상위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]비트텐서 더블제로 지캐시 1시간 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-10-15 08:48
수정 2025-10-15 08:48
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 시각 기준 비트텐서는 1시간 동안 8.22% 상승하며 가장 큰 상승률을 기록하고 있다. 현재가는 67만 4833원이며, 지난 24시간 동안의 상승률은 12.66%로 꾸준한 상승세를 보이고 있다. 비트텐서의 24시간 거래량은 1조 2269억 원에 달하며, 시가총액은 6조 8072억 원으로 시가총액 순위 28위를 차지하고 있다. 이러한 급등세는 투자자들 사이에서 큰 관심을 받고 있으며, 향후 추세가 주목된다.

더블제로는 1시간 동안 6.53% 상승하여 두 번째로 높은 상승률을 기록하고 있다. 현재가는 410원이며, 24시간 동안 2.89% 상승하였다. 24시간 거래량은 3179억 2764만 원으로, 시가총액은 1조 4234억 원이다. 시가총액 순위는 75위로, 더블제로는 최근의 상승세가 앞으로도 지속될 수 있을지에 대한 관심이 집중되고 있다.

지캐시는 1시간 동안 6.08% 상승하며 세 번째로 높은 상승률을 기록하고 있다. 현재가는 36만 9856원이며, 24시간 동안 5.64% 상승하였다. 거래량은 9588억 9650만 원이고, 시가총액은 6조 146억 원으로 시가총액 순위 30위를 차지하고 있다. 지캐시의 무게감 있는 상승세는 투자자들 사이에서 긍정적인 평가를 받고 있다.

한편, 아스터는 1시간 동안 4.70% 상승하며 현재가는 2050원이다. 24시간 등락률은 -1.63%로 약세를 보였다. 같은 시각, 맨틀은 1시간 동안 3.72% 상승하며 현재가는 2797원이다. 24시간 등락률은 -4.58%로 하락했다. 이더파이는 1시간 동안 3.72% 상승하며 현재가는 1768원이다. 24시간 등락률은 -2.89%로 하락세를 보였다.

같은 시각, 모포는 1시간 동안 3.51% 상승하며 현재가는 2704원이다. 하이퍼리퀴드는 1시간 동안 3.22% 상승하며 현재가는 5만 7208원이다. 알고랜드는 1시간 동안 3.20% 상승하며 현재가는 290원이다. 셀레스티아는 1시간 동안 3.09% 상승하며 현재가는 1624원이다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로