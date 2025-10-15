[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

정연호 기자
입력 2025-10-15 08:48
14일(현지시간) 미국 주요 증시 지수는 혼조세를 보였다. 다우존스 지수는 상승했으나 나스닥 종합과 S&P 500 지수는 소폭 하락했다.

다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 46,270.46포인트로 마감하며 202.88포인트(0.44%) 올랐다. 하루 거래량은 515,337천주로 집계되었으며, 시작가는 45,871.89포인트, 최고가는 46,522.67포인트, 최저가는 45,452.03포인트를 기록했다.

반면, 나스닥 종합 지수는 22,521.70포인트로 마감하며 172.91포인트(-0.76%) 내렸다. 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 하루 거래량은 1,675,143천주였으며, 시작가는 22,388.04포인트, 최고가는 22,691.07포인트, 최저가는 22,213.73포인트였다. S&P 500 지수는 6,644.31포인트로 10.41포인트(-0.16%) 하락했다. 거래량은 2,971,655천주로, 시작가는 6,602.49포인트, 최고가는 6,680.70포인트, 최저가는 6,555.07포인트를 기록했다.

한편, 다우운송 지수는 15,496.82포인트로 256.89포인트(1.69%) 상승했다. 나스닥 100 지수는 24,579.32포인트로 170.94포인트(-0.69%) 하락했다. 필라델피아 반도체 지수는 6,570.33포인트로 153.14포인트(-2.28%) 떨어졌다.

VIX 지수는 20.81포인트로 1.78포인트(9.35%) 올랐다. VIX 지수의 값이 20을 넘으면서 시장의 변동성이 높아지고 있음을 나타냈다.
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
