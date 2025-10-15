이미지 확대
올해 초과 생산 쌀 10만t 시장 격리
14일 경기 용인시의 한 미곡종합처리장(RPC) 저온창고에서 관리자가 올해 수매(농민으로부터 농산물을 직접 구매하는 것)한 벼를 둘러보고 있다. 정부는 쌀 수급 안정을 위해 올해 예상 초과 생산량 16만 5000t 중 10만t만 시장 격리하기로 했다. 국가데이터처(통계청)에 따르면 올해 쌀 예상 생산량은 약 357만 4000t으로 지난해보다 1만 1000t 줄어들 것으로 보인다.
2025-10-15 18면
