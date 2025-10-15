뛰는 금값, 나는 은값

뛰는 금값, 나는 은값

김예슬 기자
김예슬 기자
입력 2025-10-14 18:11
수정 2025-10-14 18:11
금 4100달러 돌파 ‘사상 최고치’
은값, ‘은파동’ 후 45년 만에 최고
작년 대비 금 99.3%·은 110.5%↑

국제 금값이 사상 처음으로 온스당 4100달러를 돌파했다. 은값도 45년 만에 최고치를 갈아치웠다.

13일(현지시간) 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월 인도분 금 선물 가격은 전날보다 3.3% 오른 온스당 4133.00달러로 마감했다. 지난해 초 대비 약 99.3% 상승한 수준이다. 금 현물 가격도 장중 한때 4131.29달러까지 치솟아 사상 최고치를 경신했다.

은값의 상승 폭은 금보다 더 컸다. 이날 은 선물은 온스당 50.43달러로 거래를 마쳤으며, 같은 기간 대비 약 110.5% 급등했다. 현물 가격 역시 4.7% 오른 온스당 52.50달러로, 1980년 미국 헌트 일가의 대량 매집 사태로 폭등했던 ‘은파동’ 당시 고점을 넘어섰다. 국제 금값과 은값의 2년 새 상승률은 S&P500(40.3%)이나 코스피(33.4%) 등 다른 자산과 비교할 때 압도적인 수준이다.

시장에서는 미·중 무역갈등, 미국 연방준비제도이사회(연준)의 금리 인하 기대, 그리고 달러 약세까지 겹치며 안전자산 선호가 급격히 커졌다고 본다. 금이 단순한 인플레이션 헤지 수단을 넘어 ‘국채 대체 자산’으로 인식되고 있다는 분석도 나온다. JP모건과 골드만삭스는 금이 온스당 4800달러까지 오를 가능성을 제시했다.

은값은 인공지능(AI)·전기차·에너지 전환 등 산업 수요 확대에 따른 실물 수요가 상승세를 키우고 있다. 골드만삭스는 최근 보고서에서 “은은 중앙은행의 매수세가 없어 금보다 가격 지지력이 약하고, 시장 규모가 작아 변동성이 더 클 수 있다”고 지적했다.
김예슬 기자
2025-10-15 17면
