[서울데이터랩]10월 14일 암호화폐 시총 상위종목 동향

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]10월 14일 암호화폐 시총 상위종목 동향

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-10-14 13:18
수정 2025-10-14 13:18
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 1억 6215만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 3232조 4328억 원이다. 24시간 동안 -1.16%의 하락률을 기록했으며, 1시간 동안 -0.21%의 변동성을 보였다. 비트코인의 24시간 거래량은 100조 1982억 원이다. 비트코인은 단기적으로 하락세가 지속될 가능성이 있다.

이더리움은 현재 593만 8588원에 거래되고 있으며, 시가총액은 716조 8069억 원이다. 24시간 동안 0.37% 상승했으며, 1시간 동안 -0.42% 하락했다. 이더리움의 24시간 거래량은 69조 6046억 원이다. 이더리움은 단기적으로 상승세가 지속되기 어려울 수 있다.

비앤비는 현재 182만 7600원에 거래되고 있으며, 시가총액은 254조 3685억 원이다. 24시간 동안 -1.40% 하락했으며, 1시간 동안 -0.44% 하락했다. 비앤비의 24시간 거래량은 16조 3918억 원이다. 비앤비는 단기적으로 하락세가 지속될 가능성이 있다.

리플은 현재 3658원에 거래되고 있으며, 시가총액은 219조 2285억 원이다. 24시간 동안 0.37% 상승했으며, 1시간 동안 -0.46% 하락했다. 리플의 24시간 거래량은 11조 4795억 원이다. 리플은 단기적으로 상승세가 지속되기 어려울 수 있다.



한편, 솔라나는 5.75% 상승하여 29만 4444원에 거래되고 있으며, 16조 7348억 원의 거래량을 기록했다. 도지코인은 0.39% 상승하여 297원에 거래되고 있으며, 거래량은 6조 7456억 원이다. 트론은 -0.93% 하락하여 458원에 거래되고 있으며, 1조 3645억 원의 거래량을 기록했다.

같은 시각, 에이다는 1.72% 상승하여 1023원에 거래되고 있으며, 거래량은 2조 3707억 원이다. 하이퍼리퀴드는 5.86% 상승하여 5만 9126원에 거래되고 있으며, 거래량은 1조 2364억 원이다. 체인링크는 2.48% 상승하여 2만 7845원에 거래되고 있으며, 거래량은 1조 9869억 원이다.

한편, 스텔라루멘은 0.59% 상승하여 489원에 거래되고 있으며, 거래량은 4845억 2896만 원이다. 비트코인 캐시는 -0.05% 하락하여 76만 8855원에 거래되고 있으며, 거래량은 6057억 3876만 원이다. 수이는 3.53% 상승하여 4097원에 거래되고 있으며, 거래량은 3조 1793억 원이다.

같은 시각, 아발란체는 4.84% 상승하여 3만 3315원에 거래되고 있으며, 거래량은 2조 1746억 원이다. 레오는 -0.00%로 거의 변동이 없으며 1만 3798원에 거래되고 있으며, 거래량은 14억 3839만 원이다. 헤데라는 3.18% 상승하여 270원에 거래되고 있으며, 거래량은 6841억 864만 원이다. 라이트코인은 -0.78% 하락하여 14만 327원에 거래되고 있으며, 거래량은 1조 8102억 원이다.

전반적인 시장 흐름은 일부 종목의 상승세에도 불구하고, 대체로 하락세가 우세한 상황이다. 투자자들은 시장 변동성에 주의하며 신중하게 대응할 필요가 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
정연호 기자
