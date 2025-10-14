[서울데이터랩]10월 14일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 1억 6215만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 3232조 4328억 원이다. 24시간 동안 -1.16%의 하락률을 기록했으며, 1시간 동안 -0.21%의 변동성을 보였다. 비트코인의 24시간 거래량은 100조 1982억 원이다. 비트코인은 단기적으로 하락세가 지속될 가능성이 있다.이더리움은 현재 593만 8588원에 거래되고 있으며, 시가총액은 716조 8069억 원이다. 24시간 동안 0.37% 상승했으며, 1시간 동안 -0.42% 하락했다. 이더리움의 24시간 거래량은 69조 6046억 원이다. 이더리움은 단기적으로 상승세가 지속되기 어려울 수 있다.비앤비는 현재 182만 7600원에 거래되고 있으며, 시가총액은 254조 3685억 원이다. 24시간 동안 -1.40% 하락했으며, 1시간 동안 -0.44% 하락했다. 비앤비의 24시간 거래량은 16조 3918억 원이다. 비앤비는 단기적으로 하락세가 지속될 가능성이 있다.리플은 현재 3658원에 거래되고 있으며, 시가총액은 219조 2285억 원이다. 24시간 동안 0.37% 상승했으며, 1시간 동안 -0.46% 하락했다. 리플의 24시간 거래량은 11조 4795억 원이다. 리플은 단기적으로 상승세가 지속되기 어려울 수 있다.한편, 솔라나는 5.75% 상승하여 29만 4444원에 거래되고 있으며, 16조 7348억 원의 거래량을 기록했다. 도지코인은 0.39% 상승하여 297원에 거래되고 있으며, 거래량은 6조 7456억 원이다. 트론은 -0.93% 하락하여 458원에 거래되고 있으며, 1조 3645억 원의 거래량을 기록했다.같은 시각, 에이다는 1.72% 상승하여 1023원에 거래되고 있으며, 거래량은 2조 3707억 원이다. 하이퍼리퀴드는 5.86% 상승하여 5만 9126원에 거래되고 있으며, 거래량은 1조 2364억 원이다. 체인링크는 2.48% 상승하여 2만 7845원에 거래되고 있으며, 거래량은 1조 9869억 원이다.한편, 스텔라루멘은 0.59% 상승하여 489원에 거래되고 있으며, 거래량은 4845억 2896만 원이다. 비트코인 캐시는 -0.05% 하락하여 76만 8855원에 거래되고 있으며, 거래량은 6057억 3876만 원이다. 수이는 3.53% 상승하여 4097원에 거래되고 있으며, 거래량은 3조 1793억 원이다.같은 시각, 아발란체는 4.84% 상승하여 3만 3315원에 거래되고 있으며, 거래량은 2조 1746억 원이다. 레오는 -0.00%로 거의 변동이 없으며 1만 3798원에 거래되고 있으며, 거래량은 14억 3839만 원이다. 헤데라는 3.18% 상승하여 270원에 거래되고 있으며, 거래량은 6841억 864만 원이다. 라이트코인은 -0.78% 하락하여 14만 327원에 거래되고 있으며, 거래량은 1조 8102억 원이다.전반적인 시장 흐름은 일부 종목의 상승세에도 불구하고, 대체로 하락세가 우세한 상황이다. 투자자들은 시장 변동성에 주의하며 신중하게 대응할 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자