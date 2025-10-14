슬로우에이징 뷰티 브랜드 셀레어, 국내·북미·일본·아세안 동시 런칭

방금 들어온 뉴스

슬로우에이징 뷰티 브랜드 셀레어, 국내·북미·일본·아세안 동시 런칭

입력 2025-10-14 10:32
수정 2025-10-14 10:32
아마존·틱톡샵 등 글로벌 유통망 확보… K-슬로우에이징 선도 예고
사진 제공 = 어파인
사진 제공 = 어파인


(주)어파인의 프리미엄 슬로우에이징 스킨케어 브랜드 셀레어(Celare)가 국내 정식 런칭과 동시에 북미, 일본, 아세안 시장에 동시 진출한다고 밝혔다.

셀레어는 자연스러운 시간의 흐름을 존중하는 ‘슬로우에이징’ 철학을 제안하는 브랜드다.

특히 피부 본연의 회복력과 균형을 중심으로 한 처방을 통해 과도한 기능성 중심의 뷰티 트렌드에 새로운 방향을 제시한다는 점에서 주목을 받고 있다.

이번 글로벌 런칭은 단순 수출에 그치지 않고, 각 지역 소비자의 니즈를 반영한 제품 전략과 판매 채널 운영을 병행하는 것이 특징이다. 북미 시장에서는 아마존(Amazon)과 틱톡샵(TikTok Shop) 등 MZ세대 중심의 온라인 플랫폼을 중심으로 판매를 시작했으며, 일본과 아세안 지역에서도 현지 이커머스 채널과의 협업을 통해 빠른 시장 안착을 목표로 하고 있다.

셀레어 측은 “런칭과 동시에 글로벌 유통망을 확보한 이유는, 슬로우에이징이라는 철학이 국경을 초월한 공감대를 만들 수 있다고 확신했기 때문”이라며, “제품의 효과뿐 아니라 브랜드가 전달하는 가치에 주목하는 글로벌 소비자들에게 어필할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

전 제품은 피부에 안전한 저자극 성분과 친환경 포장재를 사용해, 클린 뷰티와 지속 가능성을 실천하고 있다. 공식 온라인 스토어를 비롯해 글로벌 플랫폼에서도 빠르게 만나볼 수 있다.

브랜드를 운영하는 어파인은, 셀레어를 단순한 스킨케어 브랜드가 아닌 “시간과 함께 성장하는 아름다움의 파트너”로 정의하며, 향후 오프라인 채널 확대 및 글로벌 온·오프라인 캠페인을 통해 소비자 접점을 넓혀나갈 계획이다.

빠르게 변화하는 글로벌 뷰티 시장에서 ‘천천히, 그러나 진정성 있게’ 접근하는 셀레어의 행보가 주목된다.
온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로