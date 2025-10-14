[서울데이터랩]코리아써키트 7.59% 상승…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

14일 오전 9시 10분 코리아써키트(007810)가 등락률 +7.59%로 상승률 1위를 차지했다. 코리아써키트는 개장 직후 5분간 578,113주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 1,410원 오른 19,980원이다.한편 코리아써키트의 PER은 -5.31로 평가되며, ROE는 -31.05%로 나타나고 있다.이어 상승률 2위 이수페타시스(007660)는 현재가 78,600원으로 주가가 7.08% 상승하고 있다. 상승률 3위 KIWOOM 미국양자컴퓨팅(498270)은 현재 17,105원으로 6.77% 상승하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 일진전기(103590)는 6.47% 상승하며 41,950원에 거래되고 있다. 상승률 5위 PI첨단소재(178920)는 6.37%의 상승세를 타고 18,200원에 거래되고 있다.6위 고려아연(010130)은 현재가 1,222,000원으로 5.98% 상승 중이다. 7위 한미반도체(042700)는 현재가 135,100원으로 5.55% 상승 중이다. 8위 코리아써우(007815)는 현재가 7,850원으로 5.23% 상승 중이다. 9위 디아이씨(092200)는 현재가 4,970원으로 5.19% 상승 중이다. 10위 두산퓨얼셀(336260)은 현재가 33,300원으로 5.05% 상승 중이다.이밖에도 명인제약(317450) ▲4.90%, SKC(011790) ▲4.80%, 효성(004800) ▲4.50%, 산일전기(062040) ▲4.38% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]