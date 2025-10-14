[서울데이터랩]10월 14일 美 빅테크 주식, 상승세 지속

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
13일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 엔비디아(NVDA), 마이크로소프트(MSFT), 애플(AAPL), 아마존닷컴(AMZN), 메타(META), 알파벳 Class A(GOOGL), 브로드컴(AVGO)로 구성되어 있으며, 전반적으로 상승세를 나타내고 있다.
엔비디아는 5.16달러 상승한 188.32달러로, 2.82%의 상승률을 기록했다. 알파벳 Class A는 7.58달러 상승한 244.15달러로 3.20% 상승했다. 브로드컴은 32.07달러 상승하며 356.70달러를 기록, 9.88%의 상승률을 보였다.
마이크로소프트는 0.60% 상승하며 514.05달러로 마감했다. 애플의 주가는 247.66달러로 0.97% 상승했다. 아마존닷컴은 1.71% 상승하여 220.07달러를 기록했다. 메타는 1.47% 상승해 715.70달러로 거래를 마쳤다.
닫기 이미지 확대 보기
금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 151,594,844주의 거래량과 285억 달러로 약 40조 7,170억원의 거래대금을 기록했다. 마이크로소프트는 14,255,023주의 거래량과 73.3억 달러(약 10조 4,519억원)의 거래대금을 보였다. 애플의 거래량은 36,070,201주, 거래대금은 89.4억 달러(약 12조 7,564억원)로 나타났다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 6.23%를 기록했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지