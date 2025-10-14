[서울데이터랩]피스 네트워크 더블제로 XDC 네트워크 1시간 상승률 상위

방금 들어온 뉴스

정연호 기자
입력 2025-10-14 08:53
수정 2025-10-14 08:53
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 14일 0시 기준 피스 네트워크가 1시간 등락률 8.68%로 가장 큰 상승세를 보이고 있다. 피스 네트워크의 현재가는 192원이며, 24시간 등락률은 19.58%에 이른다. 거래량은 24시간 기준으로 1904억 1685만원을 기록하고 있으며, 시가총액은 1조 1070억원으로 86위에 위치한다.

더블제로는 1시간 동안 2.30% 상승하며 주목받고 있다. 현재가 390원이며, 24시간 동안 9.15% 상승했다. 거래량은 2279억 4347만원으로, 시가총액 1조 3558억원으로 75위에 자리하고 있다. 이처럼 더블제로는 단기적으로 강한 상승세를 보이는 중이다.

XDC 네트워크는 1시간 등락률 0.24%로 비교적 적은 상승세를 기록했다. 현재가는 86원이며, 24시간 동안 -0.09%의 소폭 하락을 보였다. 거래량은 977억 9171만원이며, 시가총액은 1조 5438억원으로 73위에 랭크되어 있다.



한편, 레오는 1시간 동안 0.17% 상승했다. 현재가는 1만 3795원이고, 24시간 동안 -0.05% 하락한 상태다. 팍스 골드는 1시간 등락률 0.14%를 기록하며 586만 8183원의 가격을 유지하고 있다. 24시간 등락률은 2.36% 상승했다.

같은 시각, 테더 골드는 1시간 동안 0.14% 상승한 586만 3439원에 거래되고 있다. 24시간 등락률은 2.07% 상승했다. 이러한 종목들은 시가총액 300위권 내에서 상대적으로 안정적인 흐름을 유지하고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

