[서울데이터랩]신세틱스 더블제로 지캐시 1시간 상승률 상위

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]신세틱스 더블제로 지캐시 1시간 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-10-14 08:53
수정 2025-10-14 08:53
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 신세틱스(Synthetix)가 1시간 상승률 6.44%로 단연 돋보인다. 현재 가격은 3367원이며, 24시간 동안 84.99% 상승하는 강력한 상승세를 보였다. 24시간 거래량은 1조 6520억 원에 달해 시장에서의 활발한 거래를 보여주고 있다. 이는 시가총액 1조 1567억 원, 시가총액 순위 84위로, 시가총액 대비 높은 거래량이 단기 투자자들의 관심을 끌고 있음을 나타낸다.

더블제로(Double Zero)는 1시간 동안 3.56% 상승하며 현재 397원에 거래되고 있다. 24시간 상승률은 7.10%로, 비교적 안정적인 상승세를 보여준다. 24시간 거래량은 2203억 1336만 원으로 시가총액 1조 3796억 원 대비 적지 않은 거래량을 기록하고 있다. 이는 76위라는 시가총액 순위와 비교했을 때, 단기 투자자들의 주목을 받고 있음을 시사한다.

지캐시(Zcash)는 1시간 동안 3.29% 상승하며 현재 34만 8642원에 거래 중이다. 24시간 등락률은 -3.65%로, 최근 상승세에 비해 단기 하락세를 겪었다. 24시간 거래량은 9720억 1764만 원으로, 시가총액 5조 6691억 원에 비해 안정적인 거래량을 보여준다. 이는 시가총액 30위로 높은 순위를 유지하고 있으며, 시장의 전반적인 관심을 받고 있음을 나타낸다.



한편, 봉크(Bonq)는 1시간 동안 3.06% 상승하며 0.0232원에 거래되고 있다. 이뮤터블엑스(Immutable X)는 3.01% 상승하며 830원에 거래 중이다. 인터넷 컴퓨터(Internet Computer)는 2.87% 상승하여 5077원에 거래되고 있다. 렌더토큰(Render Token)은 2.81% 상승하며 4097원에 거래 중이다. 비트텐서(BitTensor)는 2.75% 상승하며 59만 7192원에 거래되고 있다. 아스터(Astar)는 2.56% 상승하여 2079원에 거래 중이며, 플로키(Floki)는 2.51% 상승하여 0.106원에 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
정연호 기자
