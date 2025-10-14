[서울데이터랩]대시·페치·엠와이엑스 파이낸스, 24시간 하락률 상위

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]대시·페치·엠와이엑스 파이낸스, 24시간 하락률 상위

정연호 기자
입력 2025-10-14 08:53
수정 2025-10-14 08:53
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 대시는 24시간 동안 7.75% 하락하며 하락률 1위를 기록했다. 대시의 현재가는 7만 3043원이며, 시가총액은 9090억 4290만 원에 달한다. 대시는 원래 비트코인의 포크로 시작하여 빠른 거래를 목표로 하는 가상화폐로, 프라이버시 기능과 빠른 거래 속도가 특징이다.

페치는 24시간 하락률 4.64%로 두 번째로 높은 하락률을 보였다. 페치는 534원에 거래되고 있으며, 시가총액은 1조 2675억 원이다. 페치는 인공지능 기반의 탈중앙화 네트워크로, 데이터를 활용해 효율적인 솔루션을 제공하는 것을 목표로 한다. AI와의 결합으로 여러 산업에서의 응용 가능성이 높다.

엠와이엑스 파이낸스는 3.69% 하락하며 세 번째로 큰 하락률을 기록했다. 현재 엠와이엑스 파이낸스의 가격은 4615원이며, 시가총액은 9512억 3410만 원이다. 이 플랫폼은 금융 서비스에 블록체인 기술을 접목하여, 보다 안전하고 빠른 금융 거래를 가능하게 하는 것을 목표로 한다.

맨틀은 2.41% 하락했다. 맨틀의 가격은 3049원이며, 시가총액은 9조 9188억 원이다. 맨틀은 블록체인 기반의 플랫폼으로, 주로 스마트 컨트랙트와 관련된 서비스를 제공한다.

XDC 네트워크는 2.22% 하락하며, 가격은 87원이다. XDC 네트워크의 시가총액은 1조 5512억 원으로 기록되었다. XDC는 주로 기업 간의 거래에 최적화된 블록체인 플랫폼으로, 빠른 거래 속도와 낮은 수수료가 장점이다.



한편, 펌프는 2.19% 하락했으며 가격은 6.18원이다. 게이트 토큰은 2.05% 하락하여 2만 3742원에 거래되고 있다. 같은 시각, 밈코어는 1.48% 하락해 2930원을 기록했고, 지캐시는 1.20% 하락하여 37만 1410원에 거래되고 있다. 마지막으로, 펜들은 0.83% 하락하며 5519원에 거래 중이다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
