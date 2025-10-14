삼성전자 3분기 영업이익 12.1조… 매출 86조 ‘사상 최대’

방금 들어온 뉴스

삼성전자 3분기 영업이익 12.1조… 매출 86조 ‘사상 최대’

이정수 기자
이정수 기자
입력 2025-10-14 07:49
수정 2025-10-14 09:03
서울 서초구 삼성전자 서초사옥. 2025.7.28 연합뉴스
서울 서초구 삼성전자 서초사옥. 2025.7.28 연합뉴스


삼성전자가 올해 3분기 12조원대 영업이익을 내며 2분기 부진을 털어냈다.

삼성전자는 14일 연결 기준 3분기 영업이익이 12조 1000억원으로 지난해 3분기보다 31.8% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다.

영업이익은 전 분기(4조 6800억원)보다는 158.55% 증가했다. 이로써 지난해 2분기(10조 4400억원) 이후 5분기 만에 10조원대를 회복했으며, 2022년 2분기(14조 1000억원) 이후 3년여 만에 최대치를 기록했다.

매출은 86조원으로 전년 동기 대비 8.72% 증가, 전 분기 대비 15.33% 증가하면서 사상 최대를 기록했다.

삼성전자 분기 매출이 80조원대를 넘어선 것은 이번이 처음이다.

이날 부문별 실적이 공개되지는 않았지만, 반도체를 맡고 있는 디바이스솔루션(DS) 부문의 실적 개선과 함께 지난 7월 출시된 갤럭시Z폴드 7·플립 7 시리즈의 성공적 흥행이 실적을 견인한 것으로 분석된다.

범용 D램 가격 상승과 고대역폭메모리(HBM) 출하량 증가, 시스템반도체 분야의 적자 규모 축소도 영향을 미친 것으로 보인다.
