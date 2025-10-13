백현이앤에스, ‘AI 기반 스마트 화재예방 진단 시스템’ 선보여… “사전 감지로 선제 대응”

이미지 확대 백현이앤에스 강영규 대표이사. (사진=백현이앤에스 제공) 닫기 이미지 확대 보기 백현이앤에스 강영규 대표이사. (사진=백현이앤에스 제공)

태양광 발전 시스템 안전 솔루션 전문기업 (주)백현이앤에스(대표 강영규)가 열분포 분석 기술과 인공지능(AI) 기반 모니터링 시스템을 융합한 ‘AI 기반 스마트 화재 예방 진단 시스템’을 새롭게 선보였다.이번 신제품은 태양광 접속함, 수배전반 등 주요 전기 설비의 내부 온도 분포를 정밀하게 분석하고, 자체 개발한 인공지능(AI) 알고리즘을 통해 이상 징후를 조기에 탐지할 수 있는 것이 특징이다.이상 징후가 감지될 경우 관리자에게 문자 등으로 실시간 알림을 전송하고, 자동으로 태양광 설비 차단 및 래피드 셧다운(Rapid Shutdown, RSD)을 통한 생산전력 원천까지 차단하여, 화재 확산을 선제적으로 차단할 수 있다.‘래피드 셧다운(Rapid Shutdown, RSD)’은 2014년 미국 국가 전기코드(NEC)에 도입된 안전 기술로, 화재 발생 시 태양광 설비의 직류(DC) 전력을 신속히 차단해 소방 인력의 안전을 확보하고, 대형 화재로의 확산을 막는 시스템이다. 이 기술은 미국국립소방협회(NFPA)의 안전 기준을 따르며, 현재 전 세계 태양광 산업에서 보편화되고 있다.백현이앤에스의 이번 시스템은 단순 경고 기능을 넘어, 이상 징후의 원인을 정밀하게 분석하고, 사고의 재발을 사전에 방지할 수 있는 데이터 기반 진단 기능도 함께 제공한다. 이는 기존의 수동 중심 화재 대응 방식을 넘어서는 기술로, 태양광 설비 안전 관리 수준을 획기적으로 향상시킬 것으로 기대된다.본 시스템은 ▲학교, 관공서 등 유동 인구가 많은 시설은 물론, ▲실시간 관리가 필수적인 O&M(운영 및 유지보수) 사업장, ▲그리고 화재 발생 시 대형 피해가 우려되는 일반 주택 및 건물까지 시설 규모와 용도에 관계없이 폭넓게 적용 가능하다.현재 백현이앤에스는 ▲조달청 우수제품 인증 ▲행정안전부 재난안전신기술 인증 ▲중소벤처기업부 성능인증 및 녹색기술인증 등 다수의 공공 인증을 보유하고 있다. 이는 회사 기술의 신뢰성과 공공 안전성을 입증하는 지표로 평가받고 있다.강영규 대표는 “태양광 설비의 안전 관리는 지속가능한 에너지 산업의 핵심 과제”라며, “이번 스마트 화재 예방 시스템은 사전 감지와 선제 대응이 가능한 통합 솔루션으로, 인명과 재산 피해를 효과적으로 줄이는 데 기여할 것”이라고 밝혔다.이어 그는 “앞으로도 첨단 기술을 지속적으로 접목해, 국내외 태양광 스마트 안전 솔루션 시장에서 경쟁력을 강화해 나가겠다”는 포부를 전했다.