쥬비스다이어트, 노인의 날 기념식 서울시장 표창 수상

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국내 최대 헬스케어 기업 쥬비스다이어트가 지난 10월 2일 진행된 제29회 노인의 날 기념식 행사에서 소외된 어르신에 대한 남다른 관심과 헌신으로 어르신 복지 증진에 기여한 공을 인정받아 서울시장 표창을 수상했다고 밝혔다.이날 행사에 수상자로 참석한 쥬비스다이어트 김대경 대표는 “쥬비스다이어트는 고객님께 받은 사랑을 지역 사회와 나누며 기업의 사회적 책임을 다하는 진정성 있는 기업으로 성장하기 위해 최선을 다하고 있다”며 “이러한 의미 있는 상을 받게 해 주신 고객님들과 조직원들에게 감사함을 전하고 앞으로도 더욱 의미 있는 일에 앞장서는 기업이 되도록 노력할 예정이다”라고 수상 소감을 밝혔다.쥬비스다이어트는 지역 어르신의 복지 증진과 건강 향상을 위해 지난 2023년부터 성북구 소재 상월곡 실버복지센터와의 협력을 통해 2025년 8월까지 3천2백만원 상당의 물품을 기부하는 등 지역 사회 복지 행사 후원에 적극적으로 참여하고 있다.