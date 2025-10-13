[서울데이터랩]10월 13일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인의 현재가는 1억 6450만 원이며, 시가총액은 3279조 400억 원이다. 24시간 등락률은 3.74% 상승을 기록했으나, 1시간 등락률은 -0.44%로 소폭 하락하여 상승세가 지속되기 어려울 것으로 보인다. 거래량은 131조 1978억 원에 달한다.이더리움은 현재 593만 3107원에 거래되고 있으며, 시가총액은 716조 1453억 원이다. 24시간 동안 9.49% 상승했지만, 1시간 등락률은 -0.46%로 하락하여 단기적으로 반전 가능성이 엿보인다. 거래량은 86조 3489억 원이다.비앤비는 현재 185만 8745원이며, 시가총액은 258조 7038억 원이다. 24시간 동안 15.70%의 상승을 보였으며, 1시간 등락률은 -0.38%로 나타났다. 거래량은 15조 1236억 원으로 활발한 거래가 이루어지고 있다.한편, 리플은 3655원으로 9.11% 상승했다. 시가총액은 219조 268억 원이다. 같은 시각 솔라나는 27만 9205원으로 10.05% 상승했다. 시가총액은 152조 6030억 원이다. 도지코인은 296원으로 11.77% 상승했으며, 시가총액은 44조 9007억 원이다.같은 시각 트론은 463원으로 3.18% 상승했다. 시가총액은 43조 9006억 원이다. 에이다는 1008원으로 11.18% 상승했으며, 시가총액은 36조 1292억 원이다. 하이퍼리퀴드는 5만 5991원으로 5.33% 상승했고, 시가총액은 18조 8515억 원이다.한편, 체인링크는 2만 7242원으로 11.24% 상승했다. 시가총액은 18조 4732억 원이다. 스텔라루멘은 487원으로 6.95% 상승했으며, 시가총액은 15조 6250억 원이다. 비트코인 캐시는 77만 1339원으로 5.23% 상승했다. 시가총액은 15조 3791억 원이다.같은 시각 수이는 3968원으로 11.25% 상승했다. 시가총액은 14조 3870억 원이다. 아발란체는 3만 1866원으로 5.83% 상승했으며, 시가총액은 13조 4565억 원이다. 레오는 1만 3836원으로 0.04% 상승했다. 시가총액은 12조 7639억 원이다. 헤데라는 263원으로 9.00% 상승했고, 시가총액은 11조 1635억 원이다.라이트코인은 14만 1815원으로 5.69% 상승했다. 시가총액은 10조 8349억 원이다. 전반적으로 가상자산 시장은 상승세를 보이고 있으나, 단기적인 변동성을 감안하여 신중한 투자가 필요하다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]