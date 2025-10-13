[서울데이터랩]10월 13일 암호화폐 시총 상위종목 동향

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]10월 13일 암호화폐 시총 상위종목 동향

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-10-13 13:56
수정 2025-10-13 13:56
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인의 현재가는 1억 6450만 원이며, 시가총액은 3279조 400억 원이다. 24시간 등락률은 3.74% 상승을 기록했으나, 1시간 등락률은 -0.44%로 소폭 하락하여 상승세가 지속되기 어려울 것으로 보인다. 거래량은 131조 1978억 원에 달한다.

이더리움은 현재 593만 3107원에 거래되고 있으며, 시가총액은 716조 1453억 원이다. 24시간 동안 9.49% 상승했지만, 1시간 등락률은 -0.46%로 하락하여 단기적으로 반전 가능성이 엿보인다. 거래량은 86조 3489억 원이다.

비앤비는 현재 185만 8745원이며, 시가총액은 258조 7038억 원이다. 24시간 동안 15.70%의 상승을 보였으며, 1시간 등락률은 -0.38%로 나타났다. 거래량은 15조 1236억 원으로 활발한 거래가 이루어지고 있다.



한편, 리플은 3655원으로 9.11% 상승했다. 시가총액은 219조 268억 원이다. 같은 시각 솔라나는 27만 9205원으로 10.05% 상승했다. 시가총액은 152조 6030억 원이다. 도지코인은 296원으로 11.77% 상승했으며, 시가총액은 44조 9007억 원이다.

같은 시각 트론은 463원으로 3.18% 상승했다. 시가총액은 43조 9006억 원이다. 에이다는 1008원으로 11.18% 상승했으며, 시가총액은 36조 1292억 원이다. 하이퍼리퀴드는 5만 5991원으로 5.33% 상승했고, 시가총액은 18조 8515억 원이다.

한편, 체인링크는 2만 7242원으로 11.24% 상승했다. 시가총액은 18조 4732억 원이다. 스텔라루멘은 487원으로 6.95% 상승했으며, 시가총액은 15조 6250억 원이다. 비트코인 캐시는 77만 1339원으로 5.23% 상승했다. 시가총액은 15조 3791억 원이다.

같은 시각 수이는 3968원으로 11.25% 상승했다. 시가총액은 14조 3870억 원이다. 아발란체는 3만 1866원으로 5.83% 상승했으며, 시가총액은 13조 4565억 원이다. 레오는 1만 3836원으로 0.04% 상승했다. 시가총액은 12조 7639억 원이다. 헤데라는 263원으로 9.00% 상승했고, 시가총액은 11조 1635억 원이다.

라이트코인은 14만 1815원으로 5.69% 상승했다. 시가총액은 10조 8349억 원이다. 전반적으로 가상자산 시장은 상승세를 보이고 있으나, 단기적인 변동성을 감안하여 신중한 투자가 필요하다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
