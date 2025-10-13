[서울데이터랩]펩트론(087010) 4.07% 하락 코스닥 시장 혼조세

[서울데이터랩]펩트론(087010) 4.07% 하락 코스닥 시장 혼조세

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-10-13 13:56
수정 2025-10-13 13:56
코스닥 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.

13일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)(액면가 500원)은 현재가 447,500원으로 전 거래일 대비 2.93% 하락하고 있다. 상장주식수 53,506주에 외국인비율이 13.35%인 이 종목은 거래량이 164,686주이며, PER 253.68, ROE 29.52로 높은 재무 비율을 보인다. 반면, HLB(028300)(액면가 500원)는 현재가 39,500원으로 6.76% 상승하며 가장 높은 상승률을 기록하고 있다. 이 종목은 상장주식수 131,454주에 외국인비율이 20.62%이며, 거래량은 750,961주로 활발한 거래를 보이고 있다. PER과 ROE는 각각 -36.27, -16.33이다.

에코프로비엠(247540)은 4.72% 상승하며 117,600원을 기록하고 있고, 거래량은 517,085주이다. 레인보우로보틱스(277810)는 3.34% 상승하며 340,500원으로 거래되고 있으며, 거래량은 370,768주이다. 또한 에코프로(086520)는 3.87% 상승하며 48,350원에 거래되고 있다. 거래량은 601,660주에 달한다.



한편, 시가총액 20위권 종목들은 리노공업(058470) ▲2.70%, 코오롱티슈진(950160) ▼0.56%, 케어젠(214370) ▲0.16%, 휴젤(145020) ▼2.91%, 이오테크닉스(039030) ▲0.19%, 클래시스(214150) ▼1.43%, HPSP(403870) ▼0.82%, 보로노이(310210) ▼3.28%, 에스엠(041510) ▲1.27%, 실리콘투(257720) ▼0.86% 등의 성적을 기록하고 있다.

전체 시장은 상승 종목이 강세를 보이며 활기를 띠고 있다. 외국인 비율이 높은 종목들의 상승세가 두드러지며, 거래량이 많은 종목들이 주가 상승을 견인하고 있다. 반면, 하락세를 보인 종목들은 높은 PER과 부진한 ROE를 기록하며 재정 상태가 불안정한 모습을 보이고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
