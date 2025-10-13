[서울데이터랩]플라즈마·에스피엑스6900·봉크, 1시간 상승률 상위

이미지 확대
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 시가총액 300위권 내에서 1시간 등락률이 가장 높은 종목은 플라즈마다. 플라즈마는 현재 675원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 9.31% 상승했다. 24시간 전과 비교했을 때는 8.85% 상승하며 강한 상승세를 보이고 있다. 플라즈마의 24시간 거래량은 1조 3524억 원으로, 시가총액은 1조 2153억 원을 기록하며 시가총액 순위 78위를 차지하고 있다.
에스피엑스6900은 1시간 동안 7.88% 상승하여 현재 1618원에 거래 중이다. 24시간 등락률은 2.37% 상승을 기록했다. 에스피엑스6900의 24시간 거래량은 691억 4182만 원이며, 시가총액은 1조 5067억 원으로 시가총액 순위 72위에 올라 있다.
봉크는 1시간 동안 7.72% 상승하여 현재 0.0208원에 거래되고 있다. 24시간 기준으로는 2.31% 상승했다. 봉크의 거래량은 3954억 6724만 원이며 시가총액은 1조 7005억 원, 시가총액 순위는 65위에 위치하고 있다.
에테나 또한 1시간 동안 7.42% 상승하여 현재 561원에 거래되고 있다. 하지만 24시간 등락률은 -3.13%로 하락세를 기록했다. 에테나의 24시간 거래량은 8909억 4720만 원이며, 시가총액은 4조 212억 원으로 시가총액 순위 37위를 기록하고 있다.
펜들은 1시간 동안 7.04% 상승하여 현재 5120원에 거래되고 있으며, 24시간 등락률은 0.95% 상승을 기록했다. 펜들의 24시간 거래량은 1547억 1395만 원이며, 시가총액은 8701억 6686만 원으로 시가총액 순위 96위에 올라 있다.
같은 시각 이더파이는 6.91% 상승하여 현재 1686원에 거래되고 있다. 24시간 등락률은 0.30% 상승으로 나타났다. 한편, 맨틀은 6.90% 상승하여 2930원에 거래 중이며, 24시간 등락률은 23.07%로 강한 상승세를 보이고 있다. 에이셔는 6.63% 상승하여 60원에 거래되고 있으며, 모포는 6.47% 상승하여 2821원에 거래 중이다. 마지막으로 펏지 펭귄은 6.33% 상승하여 33원에 거래되고 있다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
