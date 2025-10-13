[서울데이터랩]플라즈마·에스피엑스6900·봉크, 1시간 상승률 상위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]플라즈마·에스피엑스6900·봉크, 1시간 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-10-13 09:40
수정 2025-10-13 09:40
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 시가총액 300위권 내에서 1시간 등락률이 가장 높은 종목은 플라즈마다. 플라즈마는 현재 675원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 9.31% 상승했다. 24시간 전과 비교했을 때는 8.85% 상승하며 강한 상승세를 보이고 있다. 플라즈마의 24시간 거래량은 1조 3524억 원으로, 시가총액은 1조 2153억 원을 기록하며 시가총액 순위 78위를 차지하고 있다.

에스피엑스6900은 1시간 동안 7.88% 상승하여 현재 1618원에 거래 중이다. 24시간 등락률은 2.37% 상승을 기록했다. 에스피엑스6900의 24시간 거래량은 691억 4182만 원이며, 시가총액은 1조 5067억 원으로 시가총액 순위 72위에 올라 있다.

봉크는 1시간 동안 7.72% 상승하여 현재 0.0208원에 거래되고 있다. 24시간 기준으로는 2.31% 상승했다. 봉크의 거래량은 3954억 6724만 원이며 시가총액은 1조 7005억 원, 시가총액 순위는 65위에 위치하고 있다.

에테나 또한 1시간 동안 7.42% 상승하여 현재 561원에 거래되고 있다. 하지만 24시간 등락률은 -3.13%로 하락세를 기록했다. 에테나의 24시간 거래량은 8909억 4720만 원이며, 시가총액은 4조 212억 원으로 시가총액 순위 37위를 기록하고 있다.

펜들은 1시간 동안 7.04% 상승하여 현재 5120원에 거래되고 있으며, 24시간 등락률은 0.95% 상승을 기록했다. 펜들의 24시간 거래량은 1547억 1395만 원이며, 시가총액은 8701억 6686만 원으로 시가총액 순위 96위에 올라 있다.



같은 시각 이더파이는 6.91% 상승하여 현재 1686원에 거래되고 있다. 24시간 등락률은 0.30% 상승으로 나타났다. 한편, 맨틀은 6.90% 상승하여 2930원에 거래 중이며, 24시간 등락률은 23.07%로 강한 상승세를 보이고 있다. 에이셔는 6.63% 상승하여 60원에 거래되고 있으며, 모포는 6.47% 상승하여 2821원에 거래 중이다. 마지막으로 펏지 펭귄은 6.33% 상승하여 33원에 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로